Un nou orator la cârma Ministerului Transporturilor

Călcând pe urmele predecesorului său, actualul ministru al Transporturilor, Anca Boagiu, a demonstrat, până acum, că, în ceea ce priveşte spiritul oratoric, nu poate fi întrecută de nimeni! Ieri, ea s-a întâlnit cu o delegaţie a Băncii Europene pentru Investiţii (BEI), condusă de vicepreşedintele acesteia, Matthias Kollatz-Ahnen, pentru a prezenta o analiză a proiectelor finanţate de instituţia financiară. \"Am analizat împreună cu domnul Kollatz-Ahnen proiectele în derulare şi am stabilit noi coordonate ale colaborării dintre minister şi BEI, astfel încât întârzierile în implementarea acestora să fie remediate. În plus, am stabilit de comun acord că vom colabora pe toate proiectele derulate de companiile din subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, dar mai ales pe cele prioritare, incluse în Programul Operaţional Sectorial de Transporturi\", a declarat Boagiu. Matthias Kollatz-Ahnen a subliniat suportul pe care banca îl acordă României atât pentru proiectele cu finanţare BEI, cât şi pentru cele incluse în Programul Operaţional Sectorial de Transporturi (POS-T). Prin POS-T, Ministerul Transporturilor are la dispoziţie fonduri de 4,7 miliarde de euro, în perioada 2007-2013.