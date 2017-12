Un nou partid apare la Constanţa

09:59:49 / 17 Iulie 2017

O NOUA CORABIE POLITICA

Intre lideri se duce o lupta permanenta pentru putere . Cel care pierde descopera subit ce stia tot satul , ca nu exista democratie , ca toti sunt corupti si mafioti ( ceea ce este real ) . Unii renunta , altii se resemneaza asteptand o noua ocazie , altii isi fac partid . Dupa ce se vede sef de partid va proceda la fel ca seful sau sefii din partidul de la care a plecat . Nu este greu sa-ti faci un partid " pe hartie " . In fapte este nevoie de notorietate , de colaboratori , de sedii , de un program si statut care sa promita mai mule decat concurenta . Ca sa ajungi sa castigi si voturile necesare pentru a intra in parlament va trebui sa demonstrezi ca esti mai demagog si mai corupt decat ceilalti , altfel nu te vei bucura de increderea nimanui . Din declaratia dlui Baisan reiese ca in partide nu exista libertate si ca devii liber doar dupa ce esti dat afara . In cazul acesta , se poate considera fericit si ar trebui sa multumeasca celor care l-au matrasit . Dl Baisan nu prea sta bine cu teoria . Ar fi cazul sa stie ca un lider nu se poate mentine fara sa controleze libertatea de exprimare si de actiune a colaboratorilor . Cei care stiu sa fie obedienti , disciplinati si stiu sa taca atunci cand vorbeste seful , sunt recompensati cu functii , asa cum a fost recompensat la vremea sa si dl Baisan . Dar pofta vine mancand . Abia a plecat si dl Baisan vorbeste In numele natiunii , care asteapta de 28 de qani sa-l urmerze pe noul apostol politic devenit subit nationalist si din partidul caruia vor face prte numai cei care-si iubesc tara , adica cei care inca nu s-au chivernisit . Interesant este faptul ca din declaratia sa , dl Baisan cloceste de mult oul viitorului partid , si pe buna dreptate a fost dat afara pe " motive de etica " . Viitorul partid va porni din Constanta , pe mare , va intra pe Dunare si se va raspandi cu ajutorul raurilor si paraielor si baltoacelor in toata tara . Daca situatia va impune , apele noului partid vor da peste maluri inghitind toate partidele cu " doctrine diferite " . Si in final , peste ape , va pluti doar corabia noului partid nationalist . Sa-I uram dlui Baisan vant bun din pupa , din bord si babord , ba chiar si din tribord .