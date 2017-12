Un nou partid politic în România, condus de Daniel Constantin

Fost co-președinte ALDE, Daniel Constantin a anunțat că va pune bazele unei noi construcții politice în aproximativ două săptămâni, notează AGERPRES. „Le mulțumesc și lor și celor care în urmă cu câteva zile au părăsit ceea ce a mai rămas din ALDE astăzi. Am văzut că sunt și alți colegi din țară care m-au sunat și care vor să mi se alăture. Eu am mai spus și în urmă cu câteva săptămâni: e o presiune destul de mare a colegilor care au fost alături de mine în cei 7 ani cât am condus partidul și care astăzi nu se mai regăsesc și vor să formăm un alt partid, o altă formațiune politică. E deja o obligație pentru mine și îi asigur că nu îi voi dezamăgi în zilele următoare. E un proiect politic la care lucrăm și îl vom prezenta în scurt timp. Deocamdată vreau să le mulțumesc tuturor care și-au manifestat deja adeziunea față de un proiect care încă nu este prezentat public. Sunt variante la care lucrăm, deocamdată suntem în analiză și lucru”, a spus Daniel Constantin. El a mai afirmat că, în paralel, continuă procesul cu ALDE. „S-a dat un nou termen pe 12 iunie. Eu cred că și instanța și-a dat seama de abuzul pe care l-a comis domnul Tăriceanu și de abuzurile pe care le comite în continuare. Din păcate, de la lucruri de genul acesta s-a ajuns și la suferința unor oameni care au fost schimbați din funcții în această perioadă, ce au avut de pierdut doar pentru că și-au păstrat consecvența, coloana. Ei au fost șantajați în această perioadă să își retragă plângeri, să se dezică de mine sau de alți colegi. Apreciez faptul că și-au păstrat demnitatea, coloana vertebrală, mai există și așa ceva în politică și asta mă bucură”, a mai spus Constantin. Conducerea ALDE a decis, la începutul lunii mai, excluderea din partid a lui Daniel Constantin, Eugen Durbacă și Mircea Banias.