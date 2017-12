Un nou plafon de deductibilitate a contribuţiilor la fondurile de pensii facultative?

Veşti bune despre deductibilitatea contribuţiilor la fondurile de pensii private facultative! Ministerul Economiei şi Finanţelor (MEF) analizează dublarea plafonului de deductibilitate a contribuţiilor la fondurile de pensii de pe pilonul III, a anunţat ministrul de resort, Varujan Vosganian. În prezent, contribuţiile la fondurile de pensii facultative sînt deductibile în limita a 200 de euro pe an, atît pentru angajat, cît şi pentru angajator. Potrivit lui Vosganian, „MEF analizează sporirea acestui plafon, iar majorarea nu va fi una spectaculoasă, dar va fi cel puţin dublă”. Actul normativ care va fi elaborat în acest sens va intra în vigoare de la 1 octombrie 2008 sau 1 ianuarie 2009. Reamintim că, în februarie, preşedintele Comisiei de Buget-Finanţe a Senatului României, Aron Popa, a declarat că \"nivelul de deductibilitate în ce priveşte pensiile facultative este foarte mic în România, comparativ cu alte ţări, unde acesta se situează la nivelul de 2.000-3.000 euro. Prin urmare, este nevoie de o creştere a acestei deductibilităţi”. De altfel, mulţi jucători de pe piaţa pensiilor private s-au arătat nemulţumiţi de deducerea în limita a 200 de euro, un exemplu în acest sens fiind directorul general al ING Fond de Pensii, Radu Vasilescu: „Nivelul deductibilităţii fiscale pe pilonul pensiilor facultative ar trebui să crească de la 200 euro pe an în prezent, la 1.000 euro pe an, pentru ca suma să devină \"relevantă\" pentru participanţi”. Argumentaţia administratorilor de fonduri de pensii facultative este aceea că încurajarea acestora este un mod de creştere neinflaţionistă a veniturilor, deoarece banii viraţi la fondurile de pensii nu intră în consum.