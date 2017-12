„The Social Network / Reţeaua de socializare” regizat de David Fincher, continuă să domine sezonul premiilor de la Hollywood, acest lungmetraj fiind desemnat, sâmbătă, cel mai bun film al anului 2010 de către membrii Societăţii Naţionale a Criticilor de Film din SUA (NSFC). În cadrul aceleeaşi gale, au fost premiaţi regizorul, scenaristul şi actorul principal din acest film care prezintă felul în care s-a născut reţeaua de socializare Facebook. Astfel, Jesse Eisenberg a fost desemnat cel mai bun actor al anului pentru rolul Mark Zuckerberg, fondatorul reţelei Facebook, David Fincher a fost desemnat cel mai bun regizor al anului, iar Aaron Sorkin a fost premiat pentru cel mai bun scenariu al anului. Această nouă victorie consolidează statutul de mare favorit al acestei pelicule în cursa pentru obţinerea Oscarului pentru cel mai bun film al anului.

Lungmetrajul are parte de un debut de sezon senzaţional, primind, la începutul lunii decembrie, titlul de cel mai bun film din 2010 din partea National Board of Review of Motion Pictures. La câteva zile după, a fost desemnat cel mai bun film al anului şi de reprezentanţii tuturor marilor asociaţii de critici din SUA: Los Angeles Film Critics Association, Boston Society of Film Critics, New York Critics Circle, San Franciso Film Critics Circle şi Toronto Film Critics Association. Filmul semnat de David Fincher a fost declarat apoi marele câştigător la cea de-a 15-a gală Satellite Awards şi a primit şase nominalizări la premiile Globul de Aur.

Pe de altă parte, Giovanna Mezzogiorno a fost desemnată de NSFC actriţa anului 2010 pentru rolul din „Vincere”, în care interpretează rolul iubitei lui Mussolini din anii de tinereţe ai dictatorului italian. La categoria Cel mai bun actor secundar s-a impus Geoffrey Rush, pentru evoluţia sa din drama „The King\'s Speech”, în care interpretează rolul logopedului regelui George al VI-lea al Marii Britanii. La categoria similară feminină a triumfat Olivia Williams pentru rolul din thrillerul „The Ghost Writer”, regizat de Roman Polanski. Premiul pentru Cel mai bun film străin a revenit coproducţiei franco-germane „Carlos”, a cărei acţiune este inspirată din viaţa lui Ilici Ramirez Sanchez, un revoluţionar de stânga născut în Venezuela, care s-a transformat ulterior într-un terorist, cunoscut sub numele de Şacalul. „Inside Job” în regia lui Charles H. Ferguson s-a impus la categoria Cel mai bun documentar al anului, iar filmul „True Grit / Curaj nebănuit” a fost premiat pentru Cea mai bună imagine.

NSFC cuprinde 61 de membri cu drept de vot, critici de film care lucrează pentru cotidianele importante din Los Angeles, Boston, New York şi Chicago, şi la reviste renumite, precum „Time”, „Newsweek” sau „The New Yorker”. În timp ce diferitele asociaţii de critici de film care decernează premii în sezonul de dinaintea Oscarurilor rareori se pun de acord, membrii acestora ajută la restrângerea spectrului de posibili nominalizaţi la distincţiile oferite de Academia de film americană.