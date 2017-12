Un nou preşedinte la RCJ Farul

11:26:25 / 15 Mai 2014

Realizari marete

Iata cateva dintre "realizarile" lui Dragomir, la care a contribuit din plin si " nou unsul" . Infrangere pe teren propriu fara sa inscrie niciun punct ( 0-17) cu BM, cea mai severa infrangere inregistrata in play off de catre o echipa din SL (63-10, la TM), patru infrangeri consecutive in play off, dintre cele NOUA ( tot consecutive) inregistrate in 2013, prima echipa din Romania care a incheiat play-off-ul cu ZERO puncte, cea mai mare diferenta de scor incasata pe teren propriu, in play-off-ul 2013 (6-45 cu TM)!!! Si da, cel mai mare buget din Romania! Cum vine asta? Poate ne spune Florian Constantin, ca tovarasul Dragomir s-a pierdut in ceata... Cat despre mentalitatea promisa de presul respectiv, mai lasati-ne.