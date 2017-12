Un nou proiect turistic

Sala Callatis a hotelului Best Western Savoy din Mamaia a găzduit, ieri, prezentarea unui nou proiect turistic destinat românilor şi turiştilor care vin pe litoral şi care vor să descopere şi alte zone ale României. Proiectul lansat ieri se numeşte „Descoperă Bucovina cu Best Western”, produs oferit de Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) şi Agenţia de Turism Icar Tours. Proiectul turistic a fost prezentat de Cristian Bărhălescu, directorul Icar Tour, şi Corina Martin, preşedinte al ANAT. Potrivit acestora, în pragul sezonului de vară, ANAT recomandă Bucovina ca destinaţie de refugiu pentru canicula urbană, dar şi ca o completare a unui sejur de calitate petrecut pe litoralul românesc. „Descoperă Bucovina cu Best Western” cuprinde traseul Iaşi - Gura Humărului - Botoşani - Iaşi şi uneşte obiective turistice precum renumitele mănăstiri ale Bucovinei - Voroneţ, Humor, Moldoviţa, Suceviţa, Bogdana, Dragomirna - centrul de artă populară Marginea, salina Cacica, casa de vinuri Cotari. Programul “Descoperă Bucovina cu Best Western” este disponibil în trei variante Clasic, Premium şi Gold şi este „soluţia pe care ANAT şi Icar Tours o propune pentru o călătorie pe meleagurile bucovinene. „Bucurându-se de sprijinul lanţului hotelier Best Western, proiectul „Descoperă Bucovina cu Best Western” doreşte să promoveze Bucovina atât la nivel naţional, cât şi internaţional. Turismul românesc se află la începutul evoluţiei sale, posibilităţile lui la nivel regional nefiind valorificate la adevărata valoare. Prin lansarea acestui produs, ANAT şi Icar Tours fac un pas spre recunoaşterea potenţialului turismului din regiunea Bucovina”, a declarat Cristian Bărhălescu.