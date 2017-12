Un nou rateu vestimentar pentru Katie Holmes

O bilă albă şi una neagră pentru cuplul TomKat, miercuri seară, la gala National Movie Awards. Pe de o parte, Tom Cruise s-a ridicat din nou la înălţime, câştigând premiul pentru cel mai reprezentativ actor de pe marele ecran. Pe de altă parte însă, soţia sa nu a reuşit să impresioneze pe covorul roşu. Complet neinspirată în alegerea vestimentaţiei, Katie Holmes şi-a făcut apariţia la Royal Festival Hall din Londra îmbrăcată într-o rochie în dungi, creaţie proprie, Holmes&Yang, la care a asortat o pereche de cizme de atlas Belle Lucie, de la Roger Vivier, negre şi decupate în faţă. Katie Holmes şi-a atras nenumărate critici din partea specialiştilor şi titlul neoficial de cea mai prost îmbrăcată vedetă a galei.

Franciza cu vampiri ”Twiligh / Amurg”, care a făcut din actorii Robert Pattinson, Kristen Stewart şi Taylor Lautner adevărate superstaruri, a dominat acest eveniment, organizat la Royal Festival Hall din Londra. Seria a primit trei National Movie Awards. Peter Facinelli, interpretul medicului Carlisle Cullen în această serie de succes, a fost prezent la gală pentru a ridica, în numele întregii echipe, trofeele pentru Cel mai aşteptat film al verii, pentru “The Twilight Saga: Eclipse / Saga Amurg: Eclipsa”, Cel mai bun film SF, “The Twilight Saga: New Moon / Saga Amurg: Lună nouă” şi Interpretarea anului, pentru Robert Pattinson. Seria “Harry Potter” a fost recompensată cu două trofee, Premiul Special şi Cel mai bun film pentru familie, “Harry Potter and the Half-Blood Prince / Harry Potter şi Prinţul Semipur”. La categoria Cel mai bun film de acţiune s-a impus pelicula “Sherlock Holmes”, în regia lui Guy Ritchie.