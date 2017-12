Un nou „#rezist“ după anunțul lui Toader?

20:56:53 / 24 August 2017

Așa este !

pnl=pdl și pdl=pnl cu toții sunt niște borfași și niște jigodii care ne-au batjocorit și acum vor să ne mai batjocorească încă o dată ca în timpul : președintelui traian båsescu și guvernului boc emil și acum, când ne conduce guvernatorul României, johannis kw și "guvernul meu", când au fost tăiate salariile și pensiile oamenilor, românilor și când furăciunile celor care au furat și devalizat România, au fost făcute la adăpostul conducătorilor instituțiilor de forță, că nici un politician inculpat, care din păcate pentru noi și din fericire pentru ei și din nefericire au ajuns la "beciul domnesc", nu au pierdut nimic din contră, au rămas cu banii și multele averi acumulate fără muncă cinstită și fără efort și noi oamenii de rând ne uuuuuuităm și înghițim în sec și ne punem întrebărea, unde sunt banii noștri și tot noi, ne răspundem, banii noștri, ni păstrează acei derbedei și acei destrăbălați politici și ce or mai fi ei, unii și alții, pe care instituțiile de forță, ni flutură, îi închid și pe urmă îi trec în : control judiciar și închiși la domiciliu....., asta-i o sfidare și o batjocură la adresa poporului român obidit, de bună credință și de calitate, a căror salarii și pensii sunt de râsul întregii lumi și mai zicem că suntem în ue și nato, pentru că unii gâfâie de la atâtea bogății și cei mai mulți suntem ca vaaaaaide de noi, rușineeeeeeee, să vă fie celor care ne desconsiderați, însă maaaarea majoritate a românilor, peste 80%, am muncit și am trudit pentru salariile și pensiile de mizerie !