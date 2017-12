Un nou sediu administrativ pentru locuitori

Primăria comunei Limanu va inaugura astăzi încă un sediu administratriv. Noul sediu va fi în localitatea 2 Mai, inaugurarea urmând a avea loc astăzi cu începere de la ora 11.00. “Comuna Limanu a cunoscut o dezvoltare continuă în ultimii ani, noul sediu administrativ fiind mai mult o necesitate. În acest fel am dorit ca noi, autoritatea locală, să venim mai aproape de locuitorii comunităţii. Având în vedere că am primit mai multe solicitări pentru acest sediu, am căutat şi găsit resursele financiare pentru a putea finaliza acest proiect. Sper ca locuitorii din 2 Mai să fie mulţumiţi de serviciile Primăriei”, a declarat primarul comunei Limanu, Nicolae Urdea.