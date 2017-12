Un nou sistem de notare pentru examenele Cambridge

Cambridge English Assessment Language a creat un nou tip de raportare a rezultatelor obținute la atestatele de competențe de limbă engleză. Cambridge English Scale este o nouă formă de notare ce are scopul de a oferi informații detaliate despre competențele de limba engleză ale candidaților la examenele de obținere a atestatelor. Mai exact, până acum, candidatul care susținea unul din examenele Cambridge era evaluat pe diferite competențe (scriere, vorbire, citire), dar primea la final o singură notă, care reprezenta o medie a punctajelor obținute pe competențe. Această notă era echivalată în Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi (CEFR), adică primea calificativul B1, B2 etc. ”Noul sistem Cambridge English Scale oferă o descriere mai cuprinzătoare a rezultatelor la toate tipurile de teste, venind astfel în sprijinul candidaților, profesorilor, universităților și agențiilor guvernamentale”, au anunțat reprezentanții Cambridge English Assessment Language, într-un comunicat. Adică, sistemul punctează separat secțiunile testelor - citire, scriere, ascultare, vorbire, utilizarea limbii engleze -, dar oferă și o notă generală a întregului examen. Rezultatele oferă astfel o imagine mai clară a progreselor făcute de candidați de la un test la altul. ”Astfel, cei care dau testele Cambridge pe mai multe nivele au ocazia să vadă modul în care și-au îmbunătățit fiecare aptitudine de la un examen la altul”, a explicat ofițerul de presă al Cambridge English Assessment Language, Livia Ciubotea. Cambridge English Scale - creat pentru a completa actualul CEFR - este folosit începând din ianuarie 2015 pentru următoarele examene: First, First for Schools, Advanced și Proficiency. Până în luna septembrie 2015, noul sistem de punctare va fi aplicat tuturor tipurilor de examene.