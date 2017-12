Poliţiştii constănţeni au un nou suspect în cazul escrocheriei financiare a căror victime sînt mai multe persoane din Ciocîrlia, Valu lui Traian, Poarta Albă, Eforie, Medgidia şi Constanţa. Întrucît în dosarele depuse la "Creditcoop" au fost găsite copii xerox ale cărţilor de identitate ale păgubiţilor, pe care aceştia susţineau că le-ar fi ataşat la dosarele aflate la cabinetul medicului de familie, poliţiştii din Ciocîrlia au demarat o anchetă pentru a descoperi modul în care aceste fotocopii au ajuns în posesia escrocilor. Pista urmată i-a condus pe oamenii legii la angajaţii cabinetului "Med Family Munteanu", dar şi la apropiaţii acestora, care ar fi putut avea acces la dosare, stabilind că principala suspectă care ar fi pus la cale înşelăciunea este sora uneia dintre asistentele medicale. Daniela Mirela Lupoiu, de 42 de ani, din Constanţa le-a povestit poliţiştilor că s-a decis să recurgă la această metodă de a face bani după ce a observat că sora sa, Mioara Toma, angajată la cabinetul medical al dr. Bogdan Munteanu, din localitatea Valu lui Traian aducea acasă unele dintre dosare. Femeia susţine că a făcut primele două împrumuturi în luna aprilie a anului trecut, pe numele a două persoane din Ciocîrlia, pentru că ar fi avut nevoie de 120 de milioane de lei, bani necesari unei intervenţii chirurgicale a soţului bolnav. Femeia a declarat poliţiştilor că, ulterior nu ar mai fi putut să achite ratele la cele două credite contractate, motiv pentru care ar fi început să facă alte împrumuturi, ajungînd într-un an să obţină aprox. 5 miliarde de lei, folosind datele de identitate a 105 persoane. Femeia le-a mai spus oamenilor legii că o parte dintre persoanele pe numele cărora au fost contractate creditele au fost racolate chiar de ea, sub pretextul comercializării unor produse naturiste. Poliţiştii spun că toate dosarele de împrumut au fost depuse la sucursala "Creditcoop" din Basarabi, unde femeia le-ar fi spus angajaţilor că îşi ajută prietenii şi rudele, care nu se pot deplasa pînă la bancă din motive de sănătate. Lupoiu le-a şi prezentat de altfel oamenilor legii o listă cu toate persoanele înşelate în acest fel, oferindu-se să le plătească ratele. Deşi femeia a negat că ar fi avut complici, în rîndul angajaţilor băncii sau ai cabinetului medical, de unde au dispărut majoritatea copiilor xerox ale cărţilor de identitate, poliţiştii continuă cercetările pentru a-i descoperi pe toţi cei implicaţi. Localnicii din Valu lui Traian, vecini cu femeia spun însă că Daniela Mirela Lupoiu încercă de fapt, prin declaraţiile făcute să protejeze o altă persoană, ea spunînd de mai multe ori prin comună că oricum este bolnavă de cancer şi va lua vina asupra ei. Reamintim că la începutul lunii iunie, mai mulţi localnici din Medgidia, Poarta Albă, Ciocîrlia, Eforie, Valu lui Traian şi Constanţa au primit notificări de la Creditcoop Constanţa, prin care erau înştiinţaţi că dacă nu-şi achită ratele la creditele contractate le vor fi puse sub sechestru proprietăţile. Întrucît aceştia nu făcuseseră nici un împrumut, au cerut explicaţii reprezentanţilor băncii, descoperind că le-au fost falsificate semnăturile şi le-au fost folosite datele de identitate pentru obţinerea unor credite între 50 şi 70 de milioane de lei. Mai mult, deşi majoritatea păgubitilor nu aveau un loc de muncă stabil sau nu îndeplineau condiţiile pentru a primi un împrumut bancar, ei figurau în dosarele deţinute de Creditcoop ca fiind angajaţi la diverse firme din judeţul Constanţa, avînd salarii de ordinului zecilor de milioane de lei.