Un nou tânăr de culoare ucis de poliția americană

Sfintele Sărbători de Crăciun găsesc opinia publică americană mai dezbinată ca niciodată cu privire la tratamentul acordat comunității afro-americane de către forțele polițienești. Situația este extrem de tensionată, iar violențele nu par să contenească prea curând. Un poliţist a ucis un tânăr afro-american ce agita o armă, la o benzinărie, în statul Missouri, a anunţat ieri presa americană. Incidentul riscă să declanșeze un nou val de furie în ţară.

Incidentul armat a avut loc marţi seara, la Berkeley, un oraş situat în apropiere de Ferguson, unde luna trecută au izbucnit revolte în urma deciziei unui mare juriu de a nu-l inculpa pe poliţistul alb care l-a ucis pe Michael Brown, un adolescent de culoare, în vârstă de 18 ani, care nu era înarmat. Potrivit unui comunicat al Poliţiei comitatului Saint Louis, incidentul s-a petrecut la un control de rutină al unui poliţist la o benzinărie din reţeaua Mobile. După ce a observat doi bărbaţi care se aflau în apropiere de clădire, poliţistul a ieşit din maşină şi s-a apropiat de ei, iar unul dintre aceștia a scos un pistol şi l-a îndreptat către poliţist, se arată în comunicat, care nu precizează dacă acesta este sau nu alb. „Temându-se pentru viaţa sa, poliţistul a tras mai multe focuri de armă, atingându-l pe individ şi rănindu-l mortal. Al doilea a fugit”, este versiunea poliţiei. Ulterior, s-a confirmat că victima, un tânăr de culoare, a decedat pe loc.

Drama de la Ferguson, la periferia Saint Louis, a provocat o emoţie considerabilă în ţară, în special în rândul comunităţii afro-americane. Poliţistul a tras atunci de 12 ori asupra tânărului de culoare neînarmat. Impunitatea care i-a fost acordată ulterior de justiţie a declanşat zeci de manifestaţii în SUA. O serie de alte drame recente, de acelaşi tip, au intensificat furia comunităţii afro-americane, care se consideră victima rasismului din partea poliţiei.

Pe de altă parte, un colectiv care condamnă violenţele poliţiştilor împotriva persoanelor de culoare a făcut apel la o manifestaţie de amploare pentru 31 decembrie, în Times Square, ignorând moratoriul primarului oraşului New York după asasinarea a doi agenţi de poliţie în cursul weekend-ului trecut. „Ei nu au dreptul de a ne cere să ne oprim să manifestăm şi să ne reducem vocile la tăcere. Vocile noastre trebuie să fie auzite”, a declarat Carl Dix, cofondatorul mişcării „Stop mass incarceration network”. „Trebuie să ne continuăm lupta atât timp cât poliţia continuă să comită crime, atât timp cât sistemul judiciar refuză să ancheteze şi să inculpe poliţişti ucigaşi”, a continuat activistul aflat, alături de mai mulţi militanţi, în faţa Primăriei oraşului New York, unde steagurile au fost coborâte în bernă în omagiul lui Wenjian Liu, de 32 de ani, şi Rafael Ramos, de 40 de ani, doi poliţişti ucişi cu sânge rece, sâmbătă, în Brooklyn. Primarul oraşului, Bill de Blasio, acuzat de sindicate din cadrul poliţiei că încurajează aceste manifestaţii, i-a îndemnat luni pe subordonaţii săi să respecte un armistiţiu în contextul unei mişcări în memoria celor doi poliţişti. Funeraliile lui Rafael Ramos vor avea loc sâmbătă, la New York.