Un nou tratament genetic ar putea fi eficient în lupta contra maladiei SIDA

Un retrovirus al SIDA, modificat genetic pentru a combate alte două retrovirusuri responsabile pentru această maladie, ar putea constitui un tratament eficace, este concluzia unor prime teste clinice efectute pe cinci pacienţi. Cei cinci voluntari, care nu mai reacţionau la cel puţin alte două tratamente antiretrovirale, au cunoscut o diminuare a încărcăturii virale, număr de virusuri pe mililitru de sînge şi o stabilizare, adică o creştere a nivelului de limfocite T. Limfocitele T sînt globule albe care organizează răspunsul sistemului imunitar contra bacteriilor, virusurilor şi infecţiilor fungice. În general, la majoritatea persoanelor seropozitive, nivelul de linfocite T se diminuează pe parcursul anilor.

Studiul, apărut în ultimul număr al revistei "Proceedings of the National Academy of Sciences" şi realizat de specialiştii de la şcoala de medicină din cadrul Universităţii din Pennsylvania indică pentru prima dată faptul că un virus modificat genetic poate fi utilizat fără pericole pe subiecţi umani. "Virusul VRX496, produs de firma VIRxSYS corp. din Gaithersburg, Maryland, a dat rezultate încurajatoare la anumiţi pacienţi la care alte tratamente nu au dat rezultate", a declarat Carl June, coordonator al studiilor. "Obiectivul acestor teste clinice a fost să vedem dacă acest tratament are efecte secundare şi dacă poate fi aplicat cu succes", a spus June. "Totuşi, dacă acest tratament genetic a dat rezultate încurajatoare la cîţiva pacienţi, nu înseamnă că va funcţiona în toate cazurile", a avertizat profesorul Bruce Levine, co-autor al acestui studiu, adăugînd că acest tratament trebuie studiat mai detaliat. Virusul VRX496 a fost modificat pentru a funcţiona precum un cal troian, fiind purtător de o genă care împiedică reproducerea noilor virusuri ale SIDA.

Terapia genetică s-a dovedit a fi promiţătoare doar în cazul unui număr mic de bolnavi. Cîteodată are efecte secundare provocînd leucemii sau chiar deces. În prezent nu există vaccin şi niciun tratament eficace pentru eliminarea virusului care produce SIDA, boală care a ucis aproximativ 25 de milioane de oameni de la apariţia sa la începutul anilor 80. La sfîrşitul anului 2005, aproximativ 38,6 milioane de persoane erau înregistrate ca purtătoare ale virusului HIV, dintre care 4,1 milioane au contractat acest virus în 2005, conform cifrelor ONUSIDA, agenţia din cadrul Naţiunilor Unite care coordonează lupta împotriva acestei maladii.