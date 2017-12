Un nou val de malware vizează Orientul Mijlociu. Este interesat și de Europa

Un nou val de malware complex de tip wiper, care distruge fișiere, vizează Orientul Mijlociu și par a fi interesate de ținte din Europa, se arată într-un comunicat de presă al Kasperky Lab remis, marți. "Echipa globală de cercetare și analiză de la Kasperky Lab a descoperit un nou val de malware complex de tip wiper, denumit StoneDrill. La fel ca celălalt program malware, Shamoon, acesta distruge totul de pe computerul infectat. StoneDrill are, de asemenea, tehnici avansate anti-detecție și instrumente de spionaj în arsenal. În afară de țintele din Orientul Mijlociu, a fost descoperită una și în Europa, unde programele de tip wiper folosite în Orientul Mijlociu nu fuseseră detectate anterior", se arată în document. În 2012, programul malware Shamoon (cunoscut și ca Disttrack) a făcut mare vâlvă după distrugerea a aproximativ 35.000 de computere dintr-o companie de petrol și gaze din Orientul Mijlociu. "Acest atac devastator a pus 10% din petrolul furnizat la nivel mondial în pericol. Incidentul a fost, însă, unic și după aceea nu s-a mai auzit nimic despre acest 'actor' din zona amenințărilor. Totuși, la sfârșitul anului 2016, el a revenit sub forma Shamoon 2.0 - o campanie malware mult mai extinsă, care folosește o versiune actualizată a programului din 2012. În timpul cercetării, experții Kaspersky Lab au descoperit, în mod neașteptat, un malware construit similar cu Shamoon 2.0. În același timp, era foarte diferit și mult mai sofisticat decât Shamoon. Pe acesta l-au denumit StoneDrill", menționează sursa citată. Potrivit acesteia, încă nu se știe cum se răspândește StoneDrill, dar odată ajuns pe dispozitivul atacat, se infiltrează în memoria browser-ului preferat de utilizator. "În decursul acestui proces, folosește două tehnici complexe pentru a evita detecția de către soluțiile de securitate instalate pe dispozitivul victimei. Apoi, programul malware începe să distrugă fișierele de pe computer. Până acum, au fost identificate cel puțin două ținte StoneDrill, una localizată în Orientul Mijlociu, iar alta în Europa. În afară de modulele care șterg fișiere, cercetătorii Kaspersky Lab au descoperit și un backdoor StoneDrill, dezvoltat, aparent, de aceiași autori și folosit pentru spionaj. Experții au descoperit patru panouri de comandă și control, folosite de atacatori pentru operațiuni de spionaj, cu ajutorul backdoor-ului StoneDrill, împotriva unui număr necunoscut de ținte", informează Kaspersky.

Experții companiei de securitate spun că StoneDrill pare să aibă legături cu alte operațiuni de tip wiper și spionaj studiate anterior. Atunci când cercetătorii Kaspersky Lab au descoperit StoneDrill cu ajutorul regulilor Yara create pentru a identifica mostre necunoscute din Shamoon, și-au dat seama că studiau un cod malware unic. Acesta părea să fie creat independent de Shamoon. "Chiar dacă cele două familii - Shamoon și StoneDrill - nu au aceeași bază de cod, gândirea autorilor și 'stilul' de programare par să fie similare. Acest lucru a făcut posibilă identificarea StoneDrill cu ajutorul regulilor Yara dezvoltate pentru Shamoon. De asemenea, au fost observate similitudini de cod cu alte programe malware mai vechi, dar de data aceasta nu între Shamoon și StoneDrill", se mai arată în document.

StoneDrill folosește anumite părți de cod detectate anterior în NewsBeef APT, cunoscut și ca Charming Kitten — o altă campanie malware activă în ultimii ani.

"Am fost intrigați de asemănările dintre aceste trei operațiuni. A fost StoneDrill un alt program de tip wiper dezvoltat de cei din spatele Shamoon? Sau StoneDrill și Shamoon sunt două grupuri diferite, care nu au nicio legatură, și s-a întâmplat să vizeze organizații din Arabia Saudită în acelasi timp? Sau cele două grupuri sunt diferite, dar unite prin aceleași obiective? Ultima teorie pare cea mai plauzibilă: cand vine vorba de instrumentele folosite, putem spune ca Shamoon folosește secțiuni în limba arabă yemenită, în timp ce StoneDrill are, majoritar, secțiuni în limba persană. Analiștii geopolitici ar sublinia, probabil, faptul că atât Iran, cât și Yemen sunt implicate în conflictul dintre Iran și Arabia Saudită, iar Arabia Saudită este țara unde au fost găsite cele mai multe victime ale acestor operațiuni. Dar, desigur, nu excludem posibilitatea ca aceste indicii să fie încercări de a ne induce în eroare", a declarat Mohamad Amin Hasbini, senior security researcher, Global Research and Analysis Team, Kaspersky Lab.