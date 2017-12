Un nou videoclip Anda Adam

După ce a intrat în această săptămână în Top Nielsen, cunoscutul single “My Love On You\", cântat de Anda Adam, va apărea în curând şi pe posturile musicale de televiziune. Filmările pentru noul videoclip vor începe chiar astăzi, la Studiourile Atlantis din Bucureşti, iar de regie se va ocupa Iulian Moga. Compusă de Mihai Ristea, component al trupei Montuga, piesa subliniază încă o dată versatilitatea stilistică a artistei, precum şi dorinţa sa de a fi mereu actuală, în concordanţă cu tendinţele pieţei muzicale. Mai mult, pe youtube, melodia înregistrează aproape 20.000 de ascultători dintre care 4.000 de viewuri la mai putin de 24 de ore de la postarea sa pe internet. \"My Love On You\" este o melodie de clubbing, un stil diferit de cel cu care Anda îşi obişnuise publicul.