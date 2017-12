Un nou volum din seria „Armeni din România” a lui Simion Tavitian

Scriitorul şi publicistul dobrogean de origine armeană, preşedinte al Asociaţiei Filateliştilor „Tomis”, Simion Tavitian, personalitate culturală de marcă a Constanţei, a lansat, ieri, în Aula Bibliotecii Judeţene „Ioan N. Roman”, cel de-al III-lea volum din seria „Armeni din România”, apărut la editura Ex Ponto. Noua lucrare, de o valoare documentară deosebită, a fost lansată în continuarea a două volume de excepţie, publicate de autor în anii precedenţi: „Armeni de seamă” (I) şi „Armeni din România” (II). Despre cartea „Armeni din România” (III), Simion Tavitian a spus că a fost redactată în decursul a trei luni, în schimb, procesul de documentare s-a desfăşurat pe parcursul mai multor ani. „Proiectul meu iniţial viza două volume, I şi II, despre Armenii din România, pe care le-am publicat deja în anul 2006, respectiv 2007, pentru că sînt foarte multe personalităţi unice din diaspora, în special din Statele Unite ale Americii, Canada, Australia, Armenia, figuri marcante în viaţa acestor state, care s-au afirmat acolo, dar care s-au născut pe teritoriul României. Am relatat despre activitatea lor, despre contribuţia acestora şi am ajuns, în final, la cel de-al III-lea volum, de 400 de pagini”, a spus scriitorul Simion Tavitian.

Printre personalităţile marcante pe care autorul le-a cuprins în acest nou volum se numără Ştefan Ioan Balasan, originar din oraşul Balahsan (Persia), Mesrob A. Baronian, născut în oraşul Adapazar, nu departe de Constantinopol, Vosganian Varujan etc.

Publicul numeros prezent la eveniment a avut posibilitatea să cumpere acest volum preţios. Din rîndul celor care au fost alături de scriitorul Simion Tavitian au făcut parte profesorul de istorie Gheorghe Dumitraşcu, directorul adjunct al Bibliotecii Judeţene „Ioan N. Roman”, Adriana Gheorghiu, preotul Avealis Mandalian şi directorul editurii „Agora”, Tudor Costache. „Cartea profesorului Tavitian este cea de-a IX-a dintr-un ciclu dedicat armenilor care trăiesc în România. Este o carte care completează celelalte ediţii cu personalităţi armene. Este o carte extraordinară, iar autorul, un om cu o voinţă şi o putere foarte mare de muncă”, a spus Tudor Costache.

„Armeni din România” (vol. III) prezintă, în cele 400 de pagini, personalităţi armene din România, dar şi de peste hotare, în special din Canada, Statele Unite ale Americii şi Australia. Este vorba despre oameni de valoare, din diferite domenii, formaţi la şcoala românească şi care au reuşit să se afirme şi în străinătate, în locurile unde s-au stabilit. Volumul face referire la 130 de personalităţi - oameni de ştiinţă, de cultură, sportivi etc., din secolul al XVII-lea şi pînă în anul 2006.