Un nou weekend de distracţie, la Mamaia!

Seara de vineri aduce din nou atmosfera incendiară a weekend-urilor de vară în staţiunea Mamaia, prin intermediul numeroaselor evenimente de divertisment programate aici. Motociclişti şi amatori de distracţii pe plajă din toată ţara sunt aşteptaţi, astăzi, să participe la prima zi a „Seawolves Bike Fest”, eveniment aflat la cea de-a cincea ediţie. În această seară, se vor încinge motoarele, dar şi... scena de la campingul Tabăra Turist din nordul staţiunii Mamaia, unde sunt programate concertele trupelor Old No. 7, Şukar Nation, Ziua Liberă, The Takeoffs şi Words on Sand. Preţul biletelor pentru festivalul care se va încheia mâine seară este de 30 de lei.

Prin cluburile din Mamaia vor fi din nou party-uri, în această seară. Clubul Summer Crush din staţiune a pregătit o petrecere „Hot Bartenders”, în cadrul căreia va fi invitată sexy-asistenta TV Sânziana Buruiană. Ea va fi barmaniţă pentru o noapte, alături de Cezara Darie, asistenta prezentatorului TV Mihai Morar, cele două urmând să-i servească pe domnii care vin special să le admire şi să se distreze. Preţul unui bilet de intrare este de 20 de lei.

Crema Summer Club a pregătit de asemenea un party... fierbinte pentru seara de vineri, intitulat „No Dress, No Stress”, în cadrul căreia vor face show mai multe dansatoare sexy din trupa Taboo. Preţul biletelor la petrecere este de 20 de lei.