Un obiect neidentificat zace pe fundul Mării Baltice

Un obiect misterios descoperit în 2011 pe fundul Mării Baltice, despre care unii spun că ar fi un OZN prăbuşit pe Terra, a generat noi controverse în rândul oamenilor de ştiinţă, după ce a fost cercetat, analizat şi filmat de o echipă de scafandri suedezi. Obiectul neidentificat are o înălţime cuprinsă între 3 şi 4 metri, este curbat pe margini, semănând cu o ciupercă. Are un diametru de 60 de metri şi prezintă o gaură ovală deasupra, ce duce în interior. Acea gaură este înconjurată de o formaţiune stâncoasă pe care savanţii nu pot să şi-o explice. Rocile sunt acoperite cu o substanţă care seamănă cu cenuşa, iar acest detaliu i-a uluit pe experţi. Scepticii se aşteptau ca misiunea scafandrilor suedezi să infirme teoriile despre natura extraterestră a obiectului de pe fundul Mării Baltice. Însă, expediţia suedeză care a cercetat obiectul a revenit la suprafaţă cu mai multe întrebări decât răspunsuri şi fără nicio soluţie pentru misterul care înconjoară originea obiectului.

Scafandrii suedezi susţin că obiectul seamănă cu celebra navă Millenium Falcon din filmele seriei Star Wars / Războiul stelelor. „La început, am crezut că era doar piatră, dar acolo este altceva”, a povestit scafandrul Peter Lindberg într-o declaraţie de presă. În centrul obiectului, care are un diametru de 60 de metri, se află o gaură ovală care duce în interiorul său, prin partea de sus. Înconjurând acea gaură, scafandrii au descoperit o formaţiune de roci bizare. „Întrucât nu a fost raportată niciodată vreo activitate vulcanică în Marea Baltică, lucrurile sunt şi mai ciudate”, spune Peter Lindberg.

O scurtă înregistrare video ce prezintă scufundarea scafandrilor a fost postată pe site-ul publicaţiei suedeze „Expressen”. Cenuşa găsită pe acel obiect reprezintă un motiv de uimire şi pentru Stefan Hogeborn, colegul lui Peter Lindberg din echipa Ocean X, care a efectuat această misiune de explorare. „În timpul carierei mele de 20 de ani de scafandru profesionist, ce include peste 6.000 de scufundări marine, nu am văzut niciodată aşa ceva. Pietrele obişnuite nu ard”, a spus acesta. „Nu pot să explic ceea ce am văzut, am coborât acolo pentru a găsi răspunsuri, dar ne-am întors la suprafaţă cu şi mai multe întrebări”, a adăugat Stefan Hogeborn.

Fotografiile realizate cu sonarul expediţiei Ocean X arată faptul că obiectul este un cilindru masiv cu diametrul de 60 de metri şi o coadă lungă de 400 de metri, aflat pe fundul Mării Baltice. Un obiect similar în formă de disc se află la o distanţă de 200 de metri. Acestea se află la capătul unei piste de aterizare de circa 300 de metri, pe fundul mării. Obiectul misterios a fost descoperit în iunie 2011, dar echipa Ocean X a avut nevoie de aproape un an pentru a strânge fondurile necesare pentru această expediţie. Coordonatele exacte ale zonei în care se află obiectul misterios nu au fost date publicităţii, dar specialiştii suedezi au confirmat faptul că acesta se află în Golful Botnia din Marea Baltică, între Finlanda şi Suedia.