Un om de afaceri apropiat de democraţi, inculpat în SUA pentru o fraudă de 292 de milioane de dolari

Omul de afaceri Hassan Nemazee, apropiat al democraţilor şi preşedintele unui fond de investiţii ce îi poartă numele, a fost inculpat pentru o fraudă piramidală de 292 de milioane de dolari, în detrimentul unor bănci. ”Între 1998 şi 2009, Nemazee a obţinut sute de milioane de dolari din împrumuturi la Bank of America, Citibank şi HSBC, pe baza unor documente false care sugerau că avea sute de milioane de dolari de active în garanţie”, a precizat Departamentul de Stat, într-un comunicat. Luna trecută, Nemazee datora, astfel, 142 de milioane de dolari la Bank of America şi 74,9 de milioane de dolari la Citibank. Cînd Citibank i-a cerut datoria, el a folosit creditele obţinute de la Bank of America şi HSBC. Nemazee a fost arestat în august, la aeroportul new-yorkez Newark, în timp ce se pregătea să ia avionul spre Roma.

Nemazee, de origine iraniană, a susţinut candidatura la preşedinţie a lui Hillary Clinton, în timpul alegerilor primare din 2008, apoi pe cea a lui Barack Obama, înainte de alegeri. El a fost numit, de asemenea, ambasador al SUA la Buenos Aires, în 1999, de către preşedintele de atunci, Bill Clinton, dar nu a ocupat în final postul. Cele trei capete de inculpare îl fac pasibil de 30 de ani de închisoare fiecare. Departamentul a precizat că fondurile obţinute fraudulos i-au permis lui Nemazee să finanţeze diverse organisme politice şi campanii electorale, să cumpere imobile în Italia şi să-şi plătească întreţinerea domiciliilor sale din New York şi din afara oraşului. ”Timp de peste zece ani, Hassan Nemazee a dat iluzia bogăţiei, furînd peste 290 de milioane de dolari pentru a putea duce o viaţă de plăceri şi a juca rolul unui important sprijin financiar pentru politică”, a subliniat un procuror din New York, Preet Bahara.

Anul trecut, un alt donator al Partidului Democrat, omul de afaceri de origine chineză Norman Hsu, a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru fraudă. El a fost de asemenea acuzat că a obţinut fraudulos de la investitori cel puţin 60 de milioane de dolari şi că a utilizat o parte din aceşti bani pentru a finanţa Partidul Democrat şi campania lui Hillary Clinton şi a lui Barack Obama, acuzaţie ce îl face pasibil de alţi zeci de ani de închisoare.