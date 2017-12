Un ONG atrage atenţia că patru delfini au eşuat din cauza plaselor pescăreşti

14:27:04 / 30 Aprilie 2017

Frontiera si ampa sunt mana in mana cu pescadoarele smecherilor

Veniti sa vedeti cum se munceste la negru fara carte de munca pe pescadoare... frontiera cind vine pleaca cu calcan si inchid ochii nu i mai intereseaza...veniti sa vedeti ce hotii se fac la rapana si ce bani negri se invirt ... nici un pescar nu are carte de munca si nu se platesc taxe etc. Noi in loc sa aducem bani in tara facem curul mare la bulgari... vai de tara asta de hotii.