Un Oscar atribuit în 1939, vândut la licitaţie cu 150.000 de dolari

O statuetă Oscar atribuită în 1939 legendarului director de imagine Gregg Toland, cunoscut în special pentru imaginea filmului "Cetăţeanul Kane/ Citizen Kane", a fost adjudecată cu 150.000 de dolari la o licitaţie organizată la Los Angeles de casa Nate D. Sanders. Gregg Toland a câştigat singurul Oscar din carieră în 1939, pentru imaginea filmului "La răscruce de vânturi/ Wuthering Heights", de William Wyler, cu Laurence Olivier în distribuţie. Considerat unul dintre cei mai influenţi directori de imagine din istoria cinematografiei, Gregg Toland a lucrat în special la "Cetăţeanul Kane/ Citizen Kane" (1941) şi "Cei mai frumoşi ani ai vieţii noastre/ The Best Years of Our Lives" (1946).