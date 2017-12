Un pachet de ţigări ar putea ajunge la 10 lei!

În contextul creşterii accizei şi actualizării cursului valutar, preţul mediu al unui pachet de ţigări ar putea ajunge, de la 1 ianuarie 2010, la 10 lei (!!), cu doi lei mai mult decît nivelul actual, iar o parte din ţigările ieftine ar putea să dispară de pe piaţă, potrivit producătorului de tutun JTI România. „Actualizarea cursului de schimb valutar la 1 ianuarie 2010 va conduce la creşterea preţului la pachetul de ţigări cu 70-90 bani, iar acciza va adăuga încă un leu. Acest lucru se va întîmpla dacă Ministerul Finanţelor nu va avea o străfulgerare de inteligenţă şi va înţelege că tot consumatorul este cel care plăteşte. Noi mai întîi lucrăm pentru stat, apoi pentru consumator, pentru că adunăm taxele din piaţă şi le livrăm la buget”, a declarat, ieri, Gilda Lazăr, director corporate affairs & communications al JTI România. Ea a precizat că, în prezent, taxele şi accizele reprezintă 80% din preţul unui pachet de ţigări, restul fiind costurile şi profitul producătorului: “80% dintr-un pachet de ţigări sînt taxe şi accize. Niciodată creşterile de accize nu au fost atît de mari”. Oficialul JTI a explicat că, de la 1 ianuarie, se va face o ajustare a cursului la care se calculează preţul ţigărilor, ceea ce reprezintă o majorare de 12%, iar acciza va creşte cu 10 euro.

Piaţa ţigărilor de contrabandă urcă vertiginos spre 30%

“Efectele vor fi dramatice, deoarece va creşte contrabanda cu ţigări aduse din ţările aflate la graniţa României şi care nu sînt membre UE. În Ucraina, Republica Moldova sau Serbia ţigările sînt de cinci-şase ori mai ieftine”, a adăugat Lazăr. Potrivit acesteia, piaţa de ţigări va rămîne constantă în volum, la 38 miliarde de unităţi, în condiţiile în care piaţa neagră va creşte cu 15-20%, iar cea legală va înregistra un regres similar. Practic, vînzările de ţigări vor fi în acest an de 30 miliarde de unităţi pe piaţa legală, iar diferenţa reprezintă produsele de contrabandă. “Dacă ritmul de creştere a accizei se va păstra, vor creşte şi vînzările pe piaţa neagră, care sînt acum de 20-25% din total. Ţigările de contrabandă ar putea acoperi astfel 30% din totalul pieţei”, a precizat reprezentantul JTI. În valoare, piaţa va continua să crească, însă evoluţia va fi susţinută de majorarea preţurilor. Lazăr a precizat că, în contextul majorării preţurilor, ar putea dispărea de pe piaţă ţigările ieftine. “Diferenţele între preţurile ţigărilor scumpe şi cele ieftine sînt mici. În plus, am constatat că, în ciuda crizei, se vînd în continuare ţigările premium şi prestige, mai ales în mediul urban, iar cei care nu mai au bani folosesc ţigări de contrabandă, în special mediul rural. Mai nou, şi tinerii au început să cumpere ţigări de contrabandă, ca urmare a scăderii veniturilor”, a mai spus Lazăr.