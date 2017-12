Un pacient dă spitalul în judecată, după ce şi-a găsit piciorul amputat la groapa de gunoi

Un bărbat din Florida a dat în judecată un spital pentru provocarea unui "stres emoţional", spunând că piciorul său amputat în acea unitate medicală a fost aruncat la gunoi, cu tot cu eticheta numelui său ataşată. John Timiriasieff, în vârstă de 56 de ani, a suferit în octombrie o intervenţie chirurgicală la Spitalul Doctors, din Coral Gables, prin care piciorul drept i-a fost amputat de la genunchi în jos. O lună mai târziu, Timiriasieff spune că familia sa a fost vizitată de către poliţiştii criminalişti, care investigau dacă nu cumva el fusese victima unui asasinat. Când familia s-a dus la spital să ceară explicaţii, reprezentanţii medicilor şi a conducerii unităţii medicale au ridicat din umeri şi au refuzat să facă vreun comentariu pe marginea acestui caz bizar. Spitalul Doctorilor Inc, parte din asociaţia Baptist Health South Florida Inc, a comunicat că nu va discuta acest incident, respectând confidenţialitatea pacienţilor. În mod normal, membrele amputate sunt incinerate de spitale, spune Clay Roberts, avocatul lui Timiriasieff. În plângerea penală, Timiriasieff descrie conduita celor din spital ca fiind una "scandaloasă şi sub limita decenţei umane, intolerabilă într-o comunitate civilizată". Piciorul amputat a fost descoperit la o unitate de predare şi distrugere a deşeurilor menajere, iar muncitorii de acolo au anunţat imediat poliţia. "Am auzit de cazuri de malpraxis medical, când au fost amputate membrele greşite ale pacienţilor, dar spitalele nu ar trebui să le arunce la gunoi", a declarat avocatul.