UN PAMFLET PE ZI

Dintre toţi candidaţii, mie îmi place la nebunie Goangă. Cine-i Goangă? Un fel de Goe al politichiei care se ţine de goange şi şmecherii electorale mărunte. Candidatul Goangă a făcut păduchi în punctele sale slabe din cauza excesului de promisiuni. Ca să înţelegi ce spune, e musai să plantezi cîte un “Îngî” după fiecare frază pe care o rosteşte pe nas, la el, din cîte ştiu, gura fiind facultativă pentru a mînca ştiţi dumneavoastră ce cu perje. Pentru că, în postura de prost al oraşului, nu a convins destul, dumnealui se dă fudul. Candidatul Goangă vrea să cîştige alegerile ca să ne facă nouă viaţa mai uşoară şi îndestulată! Vă plac goangele lui? Băi, alegătorule, zice el, eu aveam altă treabă, da’, cum să zic, vin la Primărie ca să-ţi pun ţie bani în pălărie! Constănţeni, a dat norocul, precum compresorul, peste voi! Candidatul Goangă uită să ne spună de ce nu a făcut partidul său prezidenţial chestia asta pînă acum! Că, nu-i aşa?, doar ne-a promis că o să trăim bine cu mîna la bască! Dintre toţi candidaţii, Goangă nu este mînat în luptă de vreun interes personal. El vrea să se sacrifice definitiv pentru noi! Ca atare, ne abureşte cu proiecte selenare scoase de prin diverse sertare. După cum le prezintă opiniei publice, nu se poate să nu-ţi aduci aminte de cel care se jură că nu fură şi l-am prins cu raţa-n gură! Candidatul Goangă umblă tot timpul cu un joben la el. Dacă îl enervezi, scoate iute soluţia viabilă pentru înfiinţarea a sute de mii de locuri de muncă! Băi, frate, ce minune! Rămîi cu gura căscată, nu alta! Ce grozăvie! În 24 de ore, se laudă dumnealui, rezolv toate problemele cu care se confruntă urbea! Şi după aia ce faci? La întîlnirile electorale, din cîte aud, mister în persoană agită jobenul, dar nu face nicio demonstraţie. Mai întîi, zice el, să fiu ales primar şi după aceea vorbim. Din cîte îmi aduc aminte, candidatul Goangă a falimentat cîteva firme. De ce nu o fi folosit jobenul fermecat din dotare? Adică nu a fost în stare să se ţină pe propriile lui picioare şi acum ne promite nouă, după o lectură veche, carne, pene, lapte, ouă? Îngî. Atenţie, am fixat un prim baraj între frazele cu spume ale candidatului Goangă. Îmi spunea cineva că au crescut vînzările la apa de gură. Le-a cumpărat dînsul pe toate! Dacă tot face des gargară, măcar să-i miroasă gura a iasomie şi iasoţie. Unde ai stat ascuns pînă acum, domnule candidat Goangă? În joben? Goangă face parte din categoria candidaţilor cu muzicuţă la gură. Ne prezintă refrene şi şlagăre vechi. Se vede de la o poştă că jobenul cu care a urcat pe scena electorală este inclus în recuzita partidului care se visează stat în stat. E cam ponosit, jerpelit şi udat din abundenţă cu şpriţ de vară. Nu mai are nici măcar fundul dublu cu care ne-a ameţit, în urmă cu aproape patru ani, alianţa lui peşte prăjit pînă la punctul de coacere portocaliu! Candidatul Goangă vorbeşte vorbe de proiecte despre care nu are habar. Unde erai mata, neicuţule, cînd partidul care te-a năşit ne dădea cu tifla? Cîntai la pian? Suflai în saxofon? Pedalai sau luai lecţii de salsa la Cotroceni? Candidatul Goangă face din fiecare enormitate pe care o dezvoltă un proiect de viitor. În realitate, nu are habar de administraţia locală şi ne ţine de vorbă. Pe noi. În rest, el se ţine de goange. Ca şi partidul care-l împinge ca pe un butoiaş spre o ţintă care se mişcă doar în capul lui. Candidatul Goangă e un fanfaraon. Punct.