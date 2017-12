UN PAMFLET PE ZI

De la o zi la alta, tot mai mulţi glumeţi populează politichia noastră autohtonă! Pe cei mai mulţi dintre ei îi recunoşti după tichia de mărgăritar cu care se joacă în draci. Cu tichia pe cap, sînt de-a dreptul caraghioşi! Glumeţii patriei se strîmbă unii la alţii, căţăraţi pe acoperişurile celor două palate. În zilele în care nu se strîmbă, pentru că şi glumeţii obosesc, îşi pun coarne mîrlăneşti. Cei mai mari glumeţi ai naţiunii, recunoscuţi pentru giumbuşlucurile care au dus ţara de rîpă, au o singură replică: Cine spune ăla este ca măgarul din poveste. Diverşi indivizi, cocoţaţi pe gardurile Puterii, se ţin de cafturi la nas şi giumbuşlucuri. Le place la nebunie să se imite reciproc. În prag de alegeri, glumeţii au ieşit la drumul mare, făcînd promisiuni hilare. Rîd şi ei de ceea ce spun! O să facem şi o să dregem. O să trăim ca în pampas. Observaţi că nu îndrăznesc să spună “ca în rai”. După ce fac promisiuni electorale, bătîndu-se cu mîna pe după ceafă, chicotesc. Rîd şi ei de prostiile lor! În realitate, îşi bat joc de populaţie. Prostimea politichiei vrea să arate naţiunii că, urmînd exemplele supreme, este mai mult decît simpatică! Ce să spun! Nu credeţi că ne-am săturat de atîtea glume proaste? Chiar idioate! Sub spectrul alegerilor, diverşi glumeţi se dau din nou în spectacol. De fapt, este o continuare a spectacolelor groteşti din timpul anului. Evident, acum, cu tentă electorală. E cîte un candidat pe care nu-l prinde mimica de om serios. Îl bufneşte rîsul de cum se uită în oglindă. Băi, fratele meu, ăsta sînt eu? Am asistat, într-o zi, la o discuţie interesantă între un candidat şi consilierul lui în materie de gogoşi electorale. Candidatul îi reproşa consilierului că gogoşile sînt prea mari şi că, din cauza zahărului pudră, îi vine să rîdă la nesfîrşit. Cu fiecare angajament luat, omul, ca să ştiţi, se vrea la o primărie, rîde în draci şi cu spasme, motiv de îngrijorare pentru consilier. Băi, cînd te adresezi poporului, trebuie să fii solemn şi credibil! Cu gogoşile astea enorme despre datoria faţă de cetăţean? Adevărul este că mai marii ţării, începînd şi terminînd cu prezidentul, ne-au învăţat cu bancurile. Măcar dacă ar fi fost bancuri de peşte! Ştiaţi că guvernanţii noştri poartă burtieră? Este o măsură menită să-i protejeze atunci cînd se bat cu palma pe burtă de atîta rîs. Unii s-au învineţit, alţii au făcut răni în timpul şedinţelor de guvern. E şi rîsul, din anumite puncte de vedere, periculos, în condiţiile în care nu îţi iei măsuri serioase de protecţia muncii de partid. Poate că avem guvernanţi care se gîdilă repede. Alţii spun că fiecare ordonanţă de urgenţă constituie un motiv de rîs şi distracţie la unison. Şi, atunci, cum rămîne cu promisiunile făcute alegătorilor? Mici şmecherii. Bancuri şi glume ieftine. Nu spuneau aliaţii lui peşte prăjit că ne vor scoate la mal? Aiurea. Aţi auzit explicaţiile lor? Ce, bre, că aşa vorbesc dumnealor, mata nu ştii de glumă? Fii serios şi plimbă ursul. Cu alte cuvinte, pentru mujici, plimbatul ursului e o treabă serioasă. Din toată povestea asta avem, recunosc, un avantaj. Glumele şmecherilor sînt ieftine. Au scumpit benzina şi mîncarea, dar, în schimb, au ieftinit glumele. E singura dovadă a grijii lor faţă de popor! Ieftinesc glumele ca să ajungă la toţi. Nu noi i-am votat pe glumeţi! Am votat nişte glumeţi care behăie toată ziua sau chicotesc după ce îşi văd sacii în căruţă. E o chestie şi cu rîsul ăsta. Să vedem cine rîde la urmă…