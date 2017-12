UN PAMFLET PE ZI

De cîte ori apare un domn cu cravată, se stîrnesc cîinii în mahalaua electorală. Hau-hau! Alţii sapă în pădurea Comorova, căutînd cu sudoarea frunţii cadavrul Elodiei, singurul simbol electoral care ar aduce favoritului victoria deplină în alegerile locale din zonă. Hau-hauuuuu! De unde aţi răsărit, băi, fraţilor, atîţia lătrători şi poftitori de primării şi scaune de consilieri?! Unul îşi dă cu capota maşinii în cap şi pozează în victimă sigură şi ciomăgită a diferitelor doctrine politice! Hauuuuuuu! Văleuuuuu! Caftul electoral devine din ce în ce mai spectaculos şi plin de surprize. Hau-hau! Diverşi candidaţi anonimi la primărie fac în propria lor pălărie! Dezbat, de pildă, teoria gunoaielor şi citează din teoreticienii specializaţi în apa de ploaie. Hauuuuuuu! Cei mai hazlii sînt indivizii care, după ce au făcut pluta o viaţă întreagă, brusc şi concomitent, au găsit soluţii pentru rezolvarea tuturor problemelor! Le-o fi căzut lampa lui Aladin în cap! Îmi plac noii tovarăşi! Admir ţinuta lor ţeapănă şi demnă în momentele în care fac demonstraţii cu gaura covrigului. Prea o măresc, domnilor! Aţi mai văzut covrig cu gaură cît un sens giratoriu? Asistăm la o hămăială în toată regula. Pe neaveniţi îi înţeleg. Pleacă din start fără nicio şansă în cursa electorală, dar vor să încerce marea cu degetul. Unii direct cu inelarul. Să o încerce, fraţilor, dar nu pe timpul şi răbdarea noastră, că ne-am săturat! Habar nu am avut că avem figuranţi cu nemiluita în urbea noastră, indiferent care este ea! Pînă la descoperirea Elodiei în pădurea Comorovei, asistăm la automutilări cu cricul a unor fruntaşi care nu au şanse la primărie nici cît negrul de sub unghiile lor, fiind vorba de unul din cei 10 negri mititei. Am auzit că “piticul” a intrat în criză prelungită de lombago pe motiv că domnii săi consilieri nu l-au pîrît la DNA pe primarul Mazăre! După Burcin, e criză mare de autodenunţatori şi specialişti de dat în gît! Nu există circ electoral fără cascadorii rîsului cu capota maşinii în cap şi fără artiştii care, la nevoie, se dau singuri în gît! Să recunoaştem, este un moment spectaculos datul în gît la DNA, mai ales, acum, cînd unii trebuie scoşi din cursa electorală prin orice mijloace! Hau-hau! Bau-Bau! E înjurat din nou dracul, dar, la o adică, e bun dumnealui în turul doi, că s-a dat liber la alianţe. Uliuuuuu! Parcă fugeau unii precum dracul de tămîie de PSD! Îi înţeleg. Sînt în plină campanie a lătratului în pustiu. Doar Elodia îi salvează pe anonimii care nu au nimic de spus în perspectiva alegerilor locale. E şi anotimpul în care vînătorii de gioale ies la drumul mare, chiar dacă activitatea lor a fost sensibil uşurată de vehemenţa celor care vor să pozeze în victime ale atentatelor politice cu cratiţa în cap. Vînătorul de gioale este antrenat de partidul său pentru a ţinti şi lovi la punct ochit şi exact ca ceasul elveţian. Hauuuuuuuuuuu! Ce s-a întîmplat? Nu-i mare lucru, i-au dat unii la gioale. Ca în cazul omului cu capota, sînt şi personaje care îşi dau singure la gioale. Ei iau, totuşi, pîinea de la gură vînătorilor de gioale autorizaţi. Cînd, dacă nu în campania electorală, să cîştige şi ei un ban grămadă! Hau-hau! Domnilor hingheri, ar fi cazul să interveniţi!