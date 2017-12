UN PAMFLET PE ZI

Să nu credeţi că prezidentul nu are tonomatul său personal şi inviolabil. Nu ştiu dacă, pentru a presta pe placul lui, îi bagă lunar prin orificiul specializat cantitatea de euro necesară pentru a reproduce, într-o versiune nouă, “Cîntarea României”! Cert este că tonomatul prezidenţial funcţionează pe bază de numiri în funcţii importante, promovări de consilieri sau ambasadori. Modul de folosinţă este cît se poate de simplu. Înainte de toate, tonomatul prezidenţial este supus unor probe şi teste de fidelitate. De pildă, au fost tonomate care l-au cîntat de bine un an de zile pe preşedinte şi abia după aceea au trecut de la bretele la costum şi parfum. În ultimii ani, am asistat la o adevărată competiţie între diverse tonomate stricate sau învechite dornice să se afirme la Cotroceni. Nu este deloc simplu şi uşor să funcţionezi după criteriile de bază ale ifoselor prezidenţiale. În fiecare zi, domnia sa vrea să fie lăudat, cîntat, nu unde credeţi dumneavoastră, şi slăvit. Pe urmă, un tonomat de acest gen nu trebuie să comită imprudenţa de a-l contrazice. Ştim cu toţii ce au păţit sculele propagandistice de acest gen care i-au atras atenţia că exagerează cu şpriţul de vară şi comite gafe pe la diverse reuniuni internaţionale, inclusiv cu prilejul băilor reumatice de mulţime. Tonomatele care s-au grăbit să-i dea un sfat bun au ajuns la fier vechi. Dincolo de muzica de pahar, prezidentului îi place lauda de sine. Din acest motiv, tonomatele din gazetele prezidenţiale care au prins şpilul au slobozit la nesfîrşit ode şi cîntece de vitejie pe tema marelui nostru conducător, cam nevricos, dar frumos. Tonomatul prezidenţial duce o viaţă presărată cu multe greutăţi şi primejdii. Poate lua oricînd un şut în fund, urmat de o ploaie de pumni, dacă nu percutează cu placa preferată. Faţă de moguli, prezidentul nu trebuie să introducă niciun euro la început de lună pentru ca tonomatul să-l laude în prostie. Are posibilitatea să-l folosească pe o perioadă nedeterminată şi după aceea să-i dea din abundenţă cu flit. Sînt tonomate care, după ce au fost uzate, au rămas pe afară. Adică, vreau să spun, nici ambasador, nici consul cu moţ, nici consilier cu detergenţii, nici mic copil în politică. Cu alte cuvinte, aceste tonomate au luat ţeapă şi au intrat la apă. Sigur, alte tonomate gîjîite de atîtea laude aduse lui Băsescu ocupă în prezent poziţii demne de ciolaniada noastră tradiţională. În fapt, nu ştiu de ce prezidentul-eminentul este ofticat pe tonomatele mogulilor care, spune el, ar funcţiona lunar pe bază de euro! Eu cred că prezidentul visează să umple curtea Cotrocenilor cu toţi chiftelarii lui pe care să-i poată folosi pe post de tonomat cu o pîrjoală şi cu indicaţii preţioase pe post de garnitură. Sînt multe tonomate care, după ce i-au cîntat în strună, adică i-au înjurat şi porcăit adversarii, au rămas fără obiectul muncii. De unde să ştie sculele în cauză că Traian Băsescu se plictiseşte repede de tonomate, pe care, cîndva, le cataloga fie trompete, fie cocoşei. Îmi imaginez ce mardeală au încasat tonomatele sale de serviciu care nu au reacţionat corespunzător după criticile aduse conducătoarei aflate în fruntea tineretului pedalist şi convins! Cunosc tonomate care, acum, în prag de alegeri, se află într-o profundă criză de inspiraţie şi plăci cu rapsodii adecvate aspiraţiilor sale de mare şi unic conducător. Aud că domnia sa se gîndeşte să înlocuiască tonomatele sale cu trubaduri. Aviz amatorilor!