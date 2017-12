UN PAMFLET PE ZI

În materie de ciupeli, preşedintele Franţei s-a dovedit a fi un rafinat - a ales stiloul, dovedindu-ne tuturor că este un intelectual rasat cu o aplecare directă spre cerneală. Din păcate, chiar şi la acest capitol, sîntem depăşiţi net de europeni. Ce ar fi făcut, de pildă, ministrul Remeş într-un cadru oficial de un asemenea nivel? Cu siguranţă, ar fi luat stiloul şi, în loc să-l ducă la buzunarul de la piept, l-ar fi mirosit cu intenţia de a-l gusta. Îl şi văd pe Remeş strîmbînd din nas şi gură şi comentînd agresiv că stiloul cu pricina nu are gust de caltaboşi. E drept, şi preşedintele Franţei l-a desfăcut, dar Remeş ar fi verificat tocătura şi nu cerneala. Nu ştiu cîte protocoale sau alte documente oficiale a semnat la viaţa lui ministrul Remeş. De un lucru sînt, însă, sigur. Cu siguranţă, nu a semnat niciodată cu un caltaboş pe post de marker. Chiar şi în materie de ciupeli, sînt oameni şi oameni. Sigur, ciupeala nu reprezintă un motiv de laudă, dar gusturile, în acest caz, pot fi discutate. E o diferenţă colosală între ciupitorii de stilouri sau obiecte de artă şi devoratorul de caltaboşi afumaţi! Sigur, mai sînt şi excepţii autohtone, cum ar fi, de pildă, manglitorii de linguriţe, în general, tacîmuri, şi lumînări cu icoane din biserică. Adevărul este că, indiferent de ţara de baştină, sînt indivizi care nu se simt bine dacă nu palmează ceva, fie ea şi o banală solniţă cu boia dulce şi scobitori recondiţionate. Cunosc un şmecher care, cu toate că nu fumează, are casa plină cu scrumiere pe care le-a şutit cu ocazia unor evenimente mai mult sau mai puţin naţionale. Se poate vorbi despre o cultură a ciupelilor de tot felul, a micului furtişag de moment şi despre o ideologie a şpăgii menite să facă autorului maţul gros. Noi sîntem încă, după cum realitatea a demonstrat-o din plin, în faza incipientă a caltaboşului şi a damigenelor cu ţuică prima de prune. Evident, nu mi-l imaginez pe preşedintele Franţei înghesuind caltaboşii lui Remeş în buzunarele costumului său de lux. Avem în ţară, cu predilecţie, în politică, caltaboşari fruntaşi şi amatori de plăcintă moca. Preşedintele Franţei s-a bucurat la stiloul cu zorzoane de la Cotroceni. Noi avem politicieni care mestecă tot pe la diverse expoziţii culinare. Exerciţiul oratoric de bătut cîmpii îi ajută foarte mult la îngurcitat exponate ale industriei noastre alimentare, panificaţie şi alte alea… Am observat că politicienii noştri nu se prea înghesuie la pavilioanele cu stilouri şi cărţi. Fie nu sînt prea apetisante, fie dumnealor sînt plictisiţi. Chestie de apucături şi stare emoţională. În fapt, stiloul şi caltaboşul stabilesc distanţa dintre noi şi UE. În timp ce demnitarii lor miros a parfum, politicienii români put de la o poştă, sau, mă rog, ce unitate de măsură vreţi să folosiţi, a afumătură şi condimente pentru cîrnaţi. Scena cu preşedintele Franţei şi reţinerea stiloului este de-a dreptul suavă şi nevinovată în raport cu hamalii care cărau de zor lăzile cu caltaboşi în locuinţa lui Remeş. Stiloul se ia finuţ cu două degeţele. În schimb, caltaboşii sînt căraţi cu spinarea. Precizez - cu spinarea acestui popor. Şi ne mai mirăm de ce sîntem o naţiune cocoşată! Caltaboşii, emblema corupţiei noastre de toate zilele!