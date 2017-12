UN PAMFLET PE ZI

Este o regulă conform căreia şmecherul care dă din gură, pozînd în cel mare şi tare, se înmoaie repede. Pe cît pare de furios şi periculos, pe atît este de pişăcios! Cu alte cuvinte, se umezeşte repede sau, după caz, se pietrifică. Şmecherul care se repede la noi pe post de bătăuş este un laş fără de pereche. Cînd îl lasă gaşca în urmă, cum se întîmplă deseori în viaţă, începe să scîncească… Fără gărzi şi servicii de specialitate, inclusiv ascultători cu otită de înaltă performanţă, e ca şi singur. El se dă mare şi tare, chestiune care i-a intrat în reflex, pentru că i-a intrat în cap că nimeni nu îndrăzneşte să se atingă de el! Dacă nu ar fi cotat ca obiectiv de maximă siguranţă, beneficiind de protecţie totală, nici nu i-ai auzi guriţa. Aşa, însă, cînd apare în faţa naţiunii, îşi siliconează din abundenţă muşchii firavi ca de găină şi se repede la cei pe care îi antipatizează. Scăpat din frîu, pentru că instituţiilor statului le-a fost jenă să-l tragă de mînecuţe, a sărit calul cu pîrleaz cu tot! Cînd ştie că alţii bat şi arestează în locul lui, îi dă mîna să-şi încordeze muşchii. Ca să pară cît mai impresionant cu putinţă, privitorii de ocazie sînt obligaţi să poarte ochelari cu dioptrii XXXL. Bătăuşului cu gura nu-i place să i se dea replică sau să i se răspundă în contradictoriu. Se tulbură peste poate în momentul în care se găseşte cîte un mut ciufut să-i ţină piept. Pentru că i s-a urcat puterea la cap, a pierdut total contactul cu pămîntul. În crizele sale de profundă obrăznicie, nu mai ţine cont de nimic, înjură, atacă pe toată lumea, sictireşte, flituieşte, calcă totul în picioare şi otrăveşte totul în jurul său cu acuze dintre cele mai grave. Din teribilism în teribilism politic, a făcut-o lată! Acum i s-au înmuiat genunchii şi e ud în pantaloni. El spune, în ultima sa tentativă de a brava, că nu de frică, ci pentru că a făcut contra vîntului. Şi noi care credeam că a făcut şi face contra Constituţiei! E ud leoarcă! Cînd simte că a făcut-o de oaie, pentru că tot dezbatem noi efectele intrării în UE asupra transhumanţei, încearcă să o dea la întors! Dacă are ce da…Ca prin minune, bătăuşul cu gura nu mai are pic de snagă în el şi se topeşte, precum untul într-o tigaie încinsă, spre poziţia pe vine. Făcutul în pantaloni ţine de mentalitatea celui care, prins cu mîţa-n sac, nu mai are pe unde să scoată cămaşa. Cît e tare şi mare, persiflează scurta istorie a ulciorului care, ţinînd cont de noua diviziune a muncii, nu merge de prea multe ori la fîntînă. Cînd este strîns bine cu uşa, bătăuşul cu gura coboară iute de pe soclul său de lut ca să ceară iertare, invocînd circumstanţe atenuante pentru starea de beţie provocată de excesul de putere. În astfel de situaţii, cel mare şi tare devine un licurici pitic cu domiciliul stabil în gămălia unui ac. Făcutul în pantaloni îl caracterizează la fix pe cel care prizează tot timpul putere pe nas, devenind dependent de aceasta. După ce, lăsat de capul lui, şi-a încordat în exces muşchii, acum, se chinuieşte să-şi strunească nădragii nărăvaşi. Făcutul în pantaloni reprezintă, în cazul celui mare şi tare, elementul care defineşte decisiv caracterul său. Conştient că a scăpat la vale hăţurile instituţiilor de stat şi că a pierdut busola personală după care se orienta Justiţia, cel mare şi tare trece direct la mersul piticului, fiind gata să se pocăiască. În pericol de a pierde puterea, bătăuşul cu gura este în stare de orice sacrificiu pentru a nu fi clintit de pe poziţia pe care o adoră şi de pe care nu se dă dus nici cu fanfara militară, inclusiv onorurile de rigoare. Abia acum, într-o situaţie de criză pentru existenţa sa în cuibul Puterii, observăm că cel tare şi mare în gură are coadă, pentru că umblă cu ea între picioare. Personajul nostru nu a reţinut nimic despre limitele răbdării şi a omis din calculul său ecuaţia jidănească în baza căreia nu este bine niciodată să te baţi cu toată lumea! Ca să nu fie clintit din loc, este în stare de orice sacrificiu în materie de autocritică. Dacă musai este nevoie, îşi pune şi cenuşă în cap. Pînă trece puntea! Cu cine te faci frate ca să treci puntea? Cu dracul, evident. Ca să treacă puntea, aceeaşi punte, evident, face şi podul în balans. Pînă trece furtuna… Stă cuminţel în papuci pînă trece pericolul. Dacă scapă de furia celor înjuraţi, mai face puţin pe mortul în păpuşoi, după care revine pe scena politică tare în clanţă…