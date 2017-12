UN PAMFLET PE ZI

Încă de la începutul existenţei sale politice, buldogul a ţinut să-şi marcheze teritoriul cu mijloacele sale specifice prin ridicarea artistică a piciorului. La început, părea să se mulţumească modest cu perimetrul inclus în drepturile sale canine. Ieşea deseori la rampă şi lătra insistent la lună, invocînd drepturile tuturor maidanezilor care îl susţin şi astăzi. Pentru a cîştiga din plin capital electoral canin, buldogul a apelat la tot felul de şmecherii menite să-i aducă un bogat capital electoral. A apelat chiar la operaţii estetice pentru a deveni un autentic buldog de Giurgiu, unde umblă cîinii cu covrigi în coadă. Pudelul, o vietate crescută la pension, a trăit tot timpul în umbra buldogului. Acesta se laudă şi acum că fără sprijinul său dezinteresat pudelul nu ar fi fost ceea ce este astăzi! Poate şi din acest considerent, pudelul a stat mai tot timpul în banca lui. Evident, pînă în ziua în care a fost călcat pe coada lui cea mică, moment în care buldogul a fost luat realmente prin surprindere de tupeul pudelului! Mai marele cîinilor politici era învăţat să-l flocăiască pe cel mic ori de cîte ori socoteala de acasă nu i se potrivea cu cea din tîrg. De cîte ori se enerva, fiind la un pas de turbare mecanică, lua pudelul pe spate, îl arunca spre tavanul cu lampadare şi, cînd să-l prindă între labele sale mari şi păroase, ghinion, suna telefonul pe firul scurt. Într-un astfel de moment crucial pentru destinul său, trebuia să ia o decizie rapidă - pudelul sau telefonul? Desigur, telefonul. De altfel, după gemete şi schelăituri, se putea deduce cu uşurinţă cine era telefonul şi cine era pudelul. Am asistat de nenumărate ori la situaţii în care buldogul îl tăvălea creştineşte pe pudel prin praf, după care îl muşca de bucuţe, singurele sale părţi cărnoase şi vitaminoase. După astfel de exerciţii tactice în forţă, pudelul dispărea cu coada între picioare, un motiv în plus pentru buldog ca să-şi arate caninii şi colţii destul de uzaţi. Datorită notelor foarte bune primite pentru impresia artistică, pentru că la acest capitol este cel mai tare, buldogului i-a intrat în cap că e regele tuturor patrupedelor canine din politichia noastră. Pentru el, toată lumea se înscrie în categoria din care face parte pudelul. Ca atare în această situaţie de parvenitism canin, s-a declarat regele tuturor cîinilor de talie mijlocie, inclusiv a maidanezilor, pentru că, după cum se ştie, ei reprezintă masa de manevră la vot. Încet, dar sigur, a început să i se pară prea strîmt spaţiul de manevră ce îi fusese destinat, motiv pentru care a început să marcheze şi teritoriile altora. Pentru că tot se crede tutorele său, buldogul a marcat cu propria sa urină, după obiceiuri şi mijloace specifice conform apucăturilor canine, bucăţica aflată în custodia pudelului, aşezîndu-se de mai multe ori pe locul lui pentru a prezida diverse şedinţe. După ce a prins gust de spaţii şi funcţii, a trecut la o expansiune în forţă. Aşa se face că buldogul a marcat cu mijloacele sale proprii toate instituţiile statului în fruntea cărora se află pudei şi lachei. Pe unde trece buldogul, în urma sa, se aude cîte un scheunat subţire şi prelung de aprobare. Pudeii şi lacheii nu suflă în faţa buldogului! Stau cuminţi cu botul pe labe şi aşteaptă noi ordine. Cînd mîrîie buldogul la ei, percutează precum rogojina slobozită de arcul său cu propulsie atomică. În limbaj uman, reacţia lor s-ar rezuma la „Da, să trăiţi, şefu’, se rezolvă!” De la o vreme, buldogul umblă tot timpul încruntat. A făcut cineva o glumă proastă şi i-a aruncat în braţe pisica parşivă a corupţiei. Cum are alergie la păr, buldogul a început să strănute pe tema corupţiei. Chiar dacă ar reuşi să arunce pisica din braţe, i-ar rămîne păr pe blană. Îmi place cînd buldogul, cu uşoare urme de pisică pe el, iese în faţă ca unic şi multilateral justiţiar! E un spectacol de zile mari! Buldogului, după cum singuri aţi tras concluziile necesare, îi plac spaţiile cu rază mare de acţiune. De aceea, a trecut la marcarea specifică a patriei…