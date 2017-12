UN PAMFLET PE ZI

Politichia noastră a ajuns, după cum spun specialiştii, la un înalt grad de robotizare. Robotizarea politichiei este în firea unor conducători, dar, în mod deosebit, în firea prezidentului Băsescu, simpatizant de seamă al roboţilor bolnavi. Faţă de celelalte ţări europene, inclusiv faţă de Bulgaria, la noi, robotizarea e în toate cele ce sînt… Avem o lungă tradiţie la acest capitol. Să nu uităm că, în socialism, am parcurs peste 25 de ani de robotizare la sînge în materie de conştiinţă şi comportament. Şi, după cum se vede treaba, unora le-a rămas în sînge robotizarea de acest gen, dovadă slugărnicia de care dau dovadă la cei mai coborîţi parametri de conştiinţă. Industria robotizării activiştilor de partid subordonaţi direct Cotrocenilor reprezintă singurul sector de activitate care a luat-o cu mult înaintea Europei. Roboţii manipulaţi direct de prezident prezintă caracteristici aparte după care pot fi diferenţiaţi de roboţii industriali. Robotul de partid, marca PD, are o reacţie extrem de rapidă, fiind mic de statură, roşu în obraji, puţin bîlbîit şi foarte repezit. În momentul în care i se aprinde becul de comandă, răspunde prompt: „Da, iute, şefu’, am înţeles!” Atenţie, el nici nu primeşte comanda concretă, clară şi vizionară, că, iute ca săgeata, transmite semnalul „Şefu, am înţeles”!! Avem roboţi multifuncţionali care, la comandă, se fac preş, umbrelă sau diverse alte articole de unică folosinţă cotrocenistă. Încă de pe vremea cînd activa la clubul pionierilor „Minitehnicus”, prezidentul Băsescu a dovedit că este un neîntrecut vizionar în materie de roboţi, chiar dacă a greşit-o rău de tot cu marca „Premier”! Practic, în cazul premierului, a fost gîndită defectuos programarea acestuia, motiv pentru care s-a încercat de mai multe ori scoaterea lui din uz. Sigur, robotizarea, fie şi a unui partid de-a lungul şi de-a latul său, nu înseamnă neapărat eficienţă maximă. S-a văzut acest lucru în cazul robotului unic conducător, Partidul Democrat, care, în ciuda faptului că se alimentează cu energie solară de la Cotroceni, chiar şi cînd iarna nu-i ca vara, s-a codit să iasă de la guvernare, în condiţiile în care fusese programat pentru acest lucru! Premierul şi Partidul Democrat reprezintă primele două mari rateuri în materie de robotizare cotrocenistă. După cum unii confraţi au consemnat, prezidentul şi-a mărit armata de roboţi cu încă unul, ce-i drept, cam bolnav... Dacă planurile preşedintelui sînt transpuse întocmai în practică, s-ar putea să asistăm la lansarea pe piaţa politichiei noastre la primele exemplare de cai pur sînge din Troia robotizaţi. Ar fi o veritabilă premieră tehnică în chestiuni de trădare şi spargere a Alianţei cu alte metode decît cele clasice. Puterea are capacitatea de a paraliza şi robotiza pînă şi cele mai tari caractere. Experimentele se fac în laboratoarele serviciilor speciale. Aici, din cîte am aflat, caracterele adevărate sînt înlocuite cu caractere infecte pentru ca roboţii respectivi să facă faţă războaielor murdare care au umplut de resturi şi lături ferestrele celor două palate. Spuneam că roboţii, avizaţi conform STAS-ului aflat în vigoare, sînt multifuncţionali, asigurînd o gamă largă de servicii. De pildă, există roboţi pentru scoaterea castanelor din foc, care castane, după cum ştiţi, erau scoase de prezident cu mîna premierului sau a altor liberali. Vă imaginaţi că în timpul unor astfel de operaţiuni liberalii ţipau ca din gură de şarpe! A fost lansată pe piaţă o nouă serie de roboţi-capcană cu efect detonator sub scaunul premierului. Femeia gonflabilă, prezenţă statornică la Cotroceni, a fost înlocuită cu femeia-robot. Femeia-robot nu spală şi nu găteşte, dar, în schimb, unelteşte şi şopîrleşte! Tot mai multe femei-robot, care nu sînt nevoite să se siliconeze prin părţile lor esenţiale, şi-au făcut loc în politică, motiv pentru care bătătoarele de covoare au fost luate cu asalt de bărbaţii acestora! Ei alcătuiesc grupurile de interese pe tronsonul bătut persane (nu mă refer la pisicile din rasa respectivă) şi carpete care se bucură de protecţia preşedintelui…