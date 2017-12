Un pamflet pe zi

Chiar dacã au mai fost pe la noi şi perioade secetoase, nu putem sã ne plîngem cã nu am avut din belşug apã de ploaie. Fãrã descãrcãri electrice sau alte fenomene de acest gen, am avut parte de apã de ploaie la discreţie. Sã mulţumim din inimã conducãtorilor noştri iubiţi! Fenomenul legat de apa de ploaie de la noi s-a manifestat în condiţii de cer senin. Adicã ne-au dat apã de ploaie cu zîmbetul pe buze. Primele precipitaţii au fost declanşate de dusul cu vorba. Ne-au dus cu vorba şi a plouat torenţial. Nu au contat pãrerile alegãtorilor şi doleanţele lor. Ca sã foloseascã la maximum debitul de apã de ploaie adunatã de prin şedinţele de Guvern, mai-marii ţãrii ne-au dus pe apa sîmbetei. Sãrãcie, dar bogãţie în promisiuni. Guvernul se plimbã cu ţara pe post de plutã, pe apa sîmbetei. În felul acesta, apa de ploaie acumulatã din neputinţa guvernanţilor a cãpãtat o întrebuinţare. Pe vremea copilãriei mele, cînd ploua, bunicii puneau butoaie la gura burlanelor pentru a strînge apã de ploaie, bunã, spuneau femeile, la spãlatul rufelor. Acum nu mai este nevoie de un astfel de efort. Ne dau mai marii ţãrii apã de ploaie pe sãturate. Dau la tot poporul! Necesarul de apã de ploaie este întregit de contribuţia prezidentului la creşterea volumului de apã de ploaie pe cap de locuitor. În cazul prezidentului Bãsescu, precipitaţiile oratorice sînt însoţite de descãrcãri electrice cu tunete şi fulgere. Cînd tunã şi fulgerã prezidentul la adresa adversarilor sãi politici, ţara pluteşte pe apa sîmbetei în derivã. O fi pilotat domnia sa vapoare de mare tonaj, dar cu pluta e mai greu, dovadã Alianţa care a intrat rãu de tot la apã! De aproape doi ani de zile, apa de ploaie prezintã o singurã particularitate - e poluatã în portocaliu. Faţã de celelalte guvernãri, acum, apa de ploaie se produce mult mai repede şi în cantitãţi mult mai mari. Prima sursã ar fi programele guvernamentale gen apã de ploaie. Ele provin din promisiunile electorale apã de ploaie, dusul cu zãhãrelul sub formã de precipitaţii, minciuna fãrã ocolişuri, iniţiative tip apã de ploaie, programe de sistematizare şi modernizare cu valoare de apã de ploaie. Poate au fãcut unii şi lucruri bune, nu spun, dar, din pãcate, predominantã este apa de ploaie. Mai nou, aflu cã apa de ploaie poate fi produsã artificial şi prin bãtutul apei în piuã. De-aia le merge unora bine. E multã apã de ploaie în ţara asta. La noi, dupã cum am observat, plouã cu indicaţii venite de la şmecheri. Plouã cu şmecherii. Îi biciuieşte pe amãrãşteni şi îi fericeşte pe mahãri. Ploaia cu şmecherii e doritã de toţi cei care sug de la ţîţa Puterii. Se spune cã ţîţa Puterii ar avea efecte tãmãduitoare. Chiar aşa? Ne plimbã Puterea pe apa sîmbetei. Organizeazã permanent excursii de acest gen pentru poporul care se deplaseazã în sapã de lemn. Sînt indivizi care laudã apa de ploaie guvernamentalã. În capul lor, ploaia de şmecherii a fãcut adevãrate minuni. Apa de ploaie nu aduce cetãţeanului de rînd nici un beneficiu. Plimbarea pe apa sîmbetei înseamnã timp pierdut şi intratul cu dosul în UE. Cei care se mulţumesc cu puţin, se bucurã cînd prezidentul tunã şi fulgerã. Se dau în vînt amãrãştenii dupã circul cu fulgere şi tunete. Dar, culmea, dupã fiecare reprezentaţie prezidenţialã, plebea, dupã cum sînt catalogaţi simplii cetãţeni, rãmîne cu buza umflatã. Apa de ploaie umflã rãu de tot buzele amãrãştenilor, care, în naivitatea lor, cred în curcubee prezidenţiale care apar spontan pe cerul patriei. Şi magicienii Alianţei se chinuiesc sã improvizeze un curcubeu care sã ţinã de foame poporului. Un curcubeu roz-bombon. Cu toate instrumentele de partid de care dispun, nu au reuşit decît sã mimeze creşterea nivelului de trai ridicat. Ca atare, ne-au aruncat pe apa sîmbetei. Cum prezidentul nu a reuşit sã-l rãpunã pe premier, se anunţã noi averse de ploaie cu tunete şi fulgere. Guvernanţii, ca nişte oi rãtãcite, bat şi ei la unison cu prezidentul apa în piuã. Situaţia este strãvezie chiar dacã prezidentul ţipã ca din gurã de şarpe. Eu sînt salvatorul! Eu vã dau vouã, pene, carne, lapte, ouã! Cine s-a aşteptat ca, în loc de mierea şi laptele promise în campania electoralã, sã primim pe sãturate apã de ploaie? Se bucurã şmecherii! Guvernanţii au luat pielea de pe noi! Ca sã sporeascã valoarea apei de ploaie, au scumpit alimentele de bazã!