Un pamflet pe zi

A ajuns iepurilă mare vînător! Vă amintiţi? În campania electorală nu-i ajungeau boscheţii ca să se ascundă! Îi pierise cheful de morcovi, pentru că, dacă aţi uitat cumva, îi creşteau în altă parte. Anunţă iepurilă-vînător că vrea să-l tragă afară de urechi pe Călin file din poveste şi să dea cu el de pămînt! S-a pierdut rău cu firea primul iepure al ţării! Nu s-a lăsat pînă nu l-a făcut varză pe ministrul apărării noastre! Umblă prin pădurea politichiei, ţinîndu-şi fiinţa pe umăr, după potcoave de cai morţi şi liberali opozanţi. S-a pus întîiul iepurilă al patriei noastre dragi pe vînat miniştri liberali. Nu-i mai plac urşii politichiei de acum doi ani. Pe ăştia i-a trimis în penal cu… termopane! Se mulţumeşte dumnealui cu un biet ministru poznaş care are statut de ostaş. Continuă iepurilă marile partide de vînătoare, trimiţîndu-şi hăitaşii la înaintare. Se fac trucuri cu liberali pentru noi partide de vînătoare. Este evident că iepurilă suferă că nu are pe perete capul premierului trofeu. Cu siguranţă, este cea mai lungă vînătoare din viaţa sa! Pe alţii i-a doborît dintr-un singur foc. Sigur, a fost mult mai greu cu un elefant de talia lui Atanasiu! Iepurilă, pe post de vînător, nu iartă nimic! Sub bagheta lui iepurilă, vînătoarea politică capătă forma unui troc. Cerbul - premier, pe coarnele căruia s-au pus premii substanţiale, îşi face iluzii că, investindu-şi omul în funcţia de comisar european, şi-a rezolvat problemele! Iepurilă - vînător vrea să-şi facă un cuier din coarnele de cerb ale premierului. Iepurilă este ocrotit de legea bunului plac. Restul legilor nu contează pentru domnia sa. Ca să-l doboare pe elefantul apărării, a făcut legea zdrenţe. Doi bani nu dă iepurilă - vînător pe legile aflate în vigoare! Mă refer la cele care nu-i sînt de folos la vînătoare. S-a încăpăţînat iepurilă să nu-l repună în funcţie pe elefantul apărării! Nicăieri nu s-a mai văzut un iepurilă cu atîţia muşchi pe el! E forţos tare! Dacă a reuşit să doboare pînă şi constituţia! Dar nici premierul - cerb, ale cărui coarne sînt la mare căutare, nu renunţă la putere! Degeaba. Iepurilă - vînătorul are nevoie de un asemenea trofeu pentru a reduce total România la tăcere. Atenţie, nu cred să mai sufle careva în front. Parcă îl văd pe iepurilă într-o poză de vînătoare cu cerbul-premier întins pe jos în loc de trofeu… Să te ţii domnule premier-cerb, că nu ştii sincer pe unde să scoţi coarne boureşti. Sîntem într-o fază avansată a conflictului iepurilă - cerb. Elefantul apărării a fost răpus pentru că liberalii săi l-au părăsit pentru un troc ieftin. Caută iepurilă prin boscheţii politichiei un premier care să corespundă aspiraţiilor sale de unic conducător. Se bazează pe simţul său de vînător. A căpătat iepurilă obsesia premierului - cerb. Din prea mult exces de zel a acceptat un troc de doi lei. Ce-o fi fost în capul premierului-cerb? Chiar credea dumnealui că are scăpare? Chiar îşi imaginează că mai ţine cum ţinea? S-a declanşat din nou campania de exterminare a cerbului liberal opozant. Împuşcă iepurilă tot ce mişcă pe gardul PNL. Să-şi bage minţile în cap domnii liberali dacă nu au vrut unificarea cu Partidul Democrat - vînător. Îi avertizăm pe toţi cei cu coarne mari care susţin că se trag din iepurilă. Are cine să facă, iute şi la comandă, praf Partidul Naţional Liberal. Îl fugăreşte iepurele-vînător pe premierul-cerb pînă o să scoată sufletul din el. L-a costat prea mult fildeşul recuperat de la elefantul Apărării. Visează marele iepurilă al ţării la o noapte sîngeroasă a liberalilor care mai au podoabe gen coarne. I-ar extermina pe toţi dacă ar putea, dintr-un foc, ca să facă şi economie la alice. Iepurilă visează! A început marea vînătoare electorală! În acest fel, iepurilă-vînătorul pozează în salvatorul ţării. Pentru anticipate, se recomandă puşca de vînătoare cu repetiţie. Chiar dacă l-a răpus pe elefant, iepurilă a început să promită, în dreapta şi în stînga, ca în campania electorală trecută. Vrea iepurilă anticipate ca să instituie definitiv legea bunului său plac. Într-un stat poliţienesc condus de iepurilă există un singur vînător. Doar el! Noi restul, adică amărăştenii, rămînem simple exemplare bune de vînat. Cu alte cuvinte, se vrea să devenim o simplă turmă de tăvălit şi de ciuruit. Se amplifică marile ambiţii vînătoreşti ale primului iepurilă! A adunat tot felul de trofeee. Măă, ce flocăială o să iasă după ce va forţa scoaterea premierului-cerb din coasta Alianţei! A început campania electorală pentru anticipate. Miza vînătorii organizată de iepurilă este foarte mare! Fostul ministru al Apărării a ajuns în cimitirul elefanţilor…