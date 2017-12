Un pamflet pe zi

Despre refulările şi crizele de personalitate ale viţelului, personaj intrat şi în dizgraţia actualilor guvernanţi, chit că unele ramuri ale arborelui său genealogic s-au întins şi prin Parlament, am mai scris. Conul de umbră în care a intrat viţelul pare să-l fi eclipsat total! Decăderea sa socială a început la scurt timp după ce, printr-o ordonanţă de urgenţă, foştii guvernanţi i-au retras autorizaţia de etalon în materie de furturi şi hoţii, cunoscut fiind faptul că, în anii trecuţi, cine fura azi un ou, automat şi fără comentarii, a doua zi, adică mîine, fura un... viţel. Deducem de aici că viţelul era bunul cel mai de preţ şi trofeul cel mai rîvnit de manglitori. Sigur, tinereţea şi entuziasmul acestora au făcut ca, în timp, hoţii, chiar din primii lor ani de ucenicie, să învingă orice obstacol, indiferent că era de natură materială, organizatorică sau ideologică. Una din principalele probleme cu care s-au confruntat infractorii în perioada romantică a hoţiilor a fost transportul. Azi, cînd furau oul, era oarecum mai simplu, deşi am trăit şi acei ani în care oul trebuia predat, pentru un litru de gaz, la magazinele săteşti. Dificultăţile cele mai mari au fost generate de inconvenienţele apărute la transportul viţelului furat. Pentru cei care locuiau la casă era mai simplu, chit că viţelul tot viţel era. Dar, de-a lungul istoriei hoţiei naţionale, au fost şi cazuri cînd unii au urcat viţelul în lift, la diverse etaje, l-au ascuns sub pat sau l-au îngrămădit într-o debara, îngroziţi să nu dea controlul cu ilicitul peste ei. Declaraţia făcută de un fost premier, cum că în România nu mai este nimic de furat, ceea ce, astăzi, se dovedeşte a fi rodul unei naivităţi demne de o grădiniţă cu orar prelungit, a avut darul de a-i tăia, la vremea respectivă, tot elanul viţelului. Din acel moment, el a devenit mai mult decît suspicios. De pildă, cînd scrii un pamflet, ai sau nu ai în tematica respectivă treabă cu el, ei bine, cine sare cel mai tare de fund în sus? Evident, viţelul! Cînd dai într-unul, se mai întîmplă, ţipă doi, chiar trei! Mereu, printre ei, de parcă ar fi de permanenţă, se află viţelul! De cînd nu mai este diplomă de excelenţă pentru hoţi, viţelul se simte tot timpul nedreptăţit. Chiar şi atunci cînd nu-l critici. Abia acum ne-am convins că viţelul este ofticos din fire. Dar de ce se simte el frustrat într-o ţară în care viţelul ar putea fi etalon în mai multe domenii de activitate, cel puţin în materie de prostie? Cei care i-au studiat viaţa, după prima conexare a unui furt de ou cu un viţel, spun că acesta a avut o copilărie nefericită, intrînd în viaţă cu dosul. Naşterea sa forţată a generat confuzii pe care medicii ginecologi nu le-au putut limpezi nici pînă în ziua de astăzi, cînd, iată, doar un imbecil ar mai putea fura un ou ca să ajungă viţel. În primul rînd, pentru că a ieşit cu bucile în faţă din burta mă-sii, specialiştii nu au putut niciodată preciza care este adevărata lui faţă bucălată! Cum îl pui, cum îl aşezi, e greu să te dumireşti cui te adresezi atunci cînd îi dai "bună ziua"! Tăntălău fiind din fragedă pruncie, se pierdea des pe plajă. Chiar şi iarna! Pentru că viţelul are cea mai scurtă memorie din lume, uită tot timpul cum îl cheamă, dînd serioase bătăi de cap responsabililor cu recensămîntul. Statisticile naţionale nu pot evidenţia cîţi viţei sînt în ţara asta, dar, cu siguranţă cei mai mulţi se află în politică. Viţeii de astăzi, boii de mîine!