Un pamflet pe zi

Credeam cã circul a apus! Nici vorbã! Circul a ajuns astãzi la nivel prezidenţial, cu spectacole unicat. În ţara asta, circul este mai presus de orice! Prezidentul a ţinut ca circul, mai ales în plan politic, sã capete noi valenţe. Ţirkus Cotrocenius! Sub aceastã cupolã, se organizeazã spectacole pentru poporul gãozar. Pe scena politichiei noastre se ţin de la o vreme reprezentanţii de mare succes. Acrobaţii politice unicat, giumbuşlucuri prezidenţiale şi dresuri cu lei liberali. Au ajuns politicienii noştri circari desãvîrşiţi, bufoni inegalabili şi comedianţi în toatã regula. Sã fim mîndri, avem mãscãrici fãrã egal. Nu ducem lipsã de clovnerii şi replici nemuritoare. Circul a ajuns sã ne reprezinte pe multiple planuri. A devenit opera de cãpãtîi a Puterii. Tot felul de anonimi ai politichiei noastre şi-au descoperit vocaţia de circari. Au observat dumnealor cã o parte a populaţiei stã cu gura cãscatã la prezident şi au început sã-l imite. Fac unii mult circ pe tema grijii faţã de popor. Nu a uitat nimeni de spectacolele de succes prezentate de reprezentanţii Puterii sub genericul "Sã trãiţi bine", care ţine de doi ani afişul marilor noastre reprezentaţii de circ. ªi-au fãcut apariţia acrobaţii specializaţi în salturi mortale cu nivelul nostru de trai. Prezidentului îi place la nebunie circul. A ajuns sã improvizeze numere de circ cu o dezinvolturã greu de imaginat! Ca un adevãrat profesionist, face circ din orice şi pentru orice. Premierele se ţin lanţ şi provoacã tot timpul hohote de rîs. Prezidentul a fãcut deja carierã în toate genurile comediei de partid. Tot felul de bufoni îi ţin isonul, fãcînd din Partidul Democrat preş la picioarele sale. E unul mic şi pitic care-i duce tot timpul jobenul. Numerele prezidentului cu jobenul din care scoate iluzii pentru popor au ajuns de rãsunet mondial, precum savanta de altãdatã. Sînt cetãţeni ai patriei care se încîntã nebuneşte de giumbuşlucurile prezidentului Bãsescu. Urmãresc cu sufletul la gurã fiecare figurã parafatã la Cotroceni. Fac tumbe ori de cîte ori sînt hipnotizaţi de privirea prezidentului, se gudurã sau saliveazã de cîte ori acesta se încumetã sã facã bãi de mulţime. Hocus-pocus Cotrocenius! Circul este mai mult decît o reprezentaţie pentru prezidentul încîntat de glumele sale. Prin circ, prezidentul se adreseazã acelui electorat care aşteaptã cu gura cãscatã momentul cînd premierul Cãlin-file de poveste va putea fi dresat definitiv şi pe contrasens cu motocicleta. Sã recunoaştem, în ciuda numeroaselor cascadorii pe douã roţi, Cãlin nu a reuşit sã-l egaleze în celebritate pe prezident! Publicului cotrocenist îi plac mai mult numerele şi glumele ieftine decît carambolurile executate cu motocicleta de cãtre premier. Degeaba se strãduieşte premierul sã meargã cu motocicleta pe sîrmã, pentru cã dumnealui tot pe contrasens o apucã! Sîntem o ţarã condusã de circari! Fiţe, şpagaturi şi tumbe. ªi Guvernul e plin de circari. Le merge bine! Numerele lor de iluzionism par sã ţinã de foame electoratului care se dã în vînt dupã circul bãscian! În loc de mãsuri şi iniţiative menite sã aducã rozul mai aproape de realitate în viaţa poporului, avem parte de circ! Nici mãcar de pîine! Prezidentul nu se plictiseşte niciodatã şi nu ne lasã nici pe noi sã aţipim. Sub cupola circului, asistãm la tot felul de trucuri politice. Numerele cu Stolojan au revenit în atenţia publicului dornic de spectacole ieftine, lacrimogene sau duioase. Circul cu lacrimi a cucerit inimile celor care se reped sã-l pupe pe chelie pe prezident. Stolo şi Bãsescu se despart şi se reunesc la nesfîrşit. Vã aduceţi aminte cum scîncea Bãsescu cînd i-a luat locul lui Stolo în cursa prezidenţialã? "Adio şi nu mai am nevoie de tine!” - acestea sînt reprezentaţiile preferate ale prezidentului. Vrea prezidentul sã ne transforme în simpli gladiatori pentru spectacolele lui de circ! E greu sã mai faci diferenţa între realitate şi circ! Firesc, în condiţiile în care prezidentul ne ţine tot într-o bãşcãlie, ne înjurã, ne catalogheazã drept gãozari etc. Ţirkus Cotrocenius! Crede prezidentul cã fãcînd circ tot timpul şi din orice îşi menţine popularitatea la un grad ridicat. Nici nu ştim cîte grade are şpriţul de varã... Mai crede prezidentul cã numerele lui de circ şi glumele nesãrate ţin de foame şi sete românilor. Aiurea! Nu ţin de sete nici mãcar chefliilor care se viseazã în ţara micilor şi a şpriţului de varã! Dacã analizãm totul prin prisma circului prezidenţial, sîntem o ţarã mişto, dar cam maro... Realitatea nu are nici o legãturã cu circul prezidenţial. Oamenilor serioşi nu le arde de glume! Dupã cum bate vîntul politichiei, e limpede cã vom avea parte de noi spectacole de circ. S-ar putea sã intre în scenã, dupã Stolo, şi alţi forţoşi care vor sã spargã PNL, o nucã, deocamdatã, mult prea tare pentru spãrgãtorul de nuci de la Cotroceni. Cînd vine vorba de circ, prezidentul nu se lasã! Îi plac spectacolele de circ regizate de el din culise. Cînd cu Stolo, trapezistul, sus, cînd, pe frînghie, jos! Stolo nu ştie la ce se expune! E periculos. Circul prezidenţial e periculos şi arţãgos... Nu te pune, bre, cu circul prezidenţial! Se pregãtesc afişele pentru marele circ al anticipatelor. Încã de pe acum, se anunţã un spectacol pe cinste şi de senzaţie. Sã intrãm noi în Europa cã pe urmã le dãm ãstora din UE circ pe sãturate!