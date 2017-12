Un pamflet pe zi

Sînt indivizi care cred cã dacã nu au carnet de partid, în piele şi cu antet, cum s-ar spune, sînt imaculaţi. Cum s-a întîmplat deunãzi cu doi directoraşi parveniţi care s-au strãduit sã mã convingã cã nu au nici o legãturã cu un anume partid. Care partid i-a propulsat pe scaunele de care ţin acum cu dinţii. Cu dinţii care le-au mai rãmas în gurã, pentru cã şi-au stricat dantura tot ţinînd de cîte un scaun. Mai ales dupã revoluţie au dovedit cu prisosinţã cã sînt antrenaţi extrem de bine în ţinutul scaunelor cu funcţii în dinţi. Cã ştiu sã facã echilibristicã; cã stãpînesc politica struţului; cã sînt nişte parveniţi, care, chipurile, nu au auzit niciodatã de fostul partid comunist, deşi şi în acele vremuri combãteau cu mînie proletarã. Acum fac pe îngerii, pe profesioniştii înnãscuţi. Mimeazã jocul de picioare al cadrelor competente la locul potrivit. Aiurea! Parcã n-am şti cum au promovat dumnealor. Cum au pupat şi pupã în continuare cu smerenie poala Alianţei care se aflã la guvernare, care i-a adunat de pe drumuri, dupã ce unul ajunsese pe unde a înţãrcat dracul bãlaia. Un anonim, tras la faţã şi leşinat de foame. Nici nu visa el, cînd scãrpina, ca pe un cîine maidanez, barjele scufundate pe la "gît de pui", sã ajungã ceea ce a ajuns, pentru cã ştia cã nu are suficientã carte învãţatã pentru un asemenea post. A înţeles, în cele din urmã, sã se prezinte la apel cu diploma de şmecher şi sã pupe poala partidului de guvernãmînt cu smerenie ca sã-şi aranjeze sã tragã sforile precum Vasile Roaitã sirena. Dumnealui se laudã cã nu are carnet de partid. Se cheamã deci, zice el, cã e apolitic. Parvenitul uitã cine l-a pus pe cuibarul plin cu ouã, cine l-a scos din anonimatul unde picase de ani buni, deşi de epoca în care a condus o anumitã instituţie se leagã trista poveste a unei mari tragedii navale! Mintea nu i-a mai evoluat de atunci. În schimb, i-a crescut burta. S-a nãrãvit numai la bãuturi fine. Nu-i mai place berea româneascã. Alte pretenţii sînt astãzi! Celãlalt imaculat s-a chinuit ani de zile sã ajungã acolo unde s-a cocoţat şi el. De fiecare datã aluneca, precum un cãrãbuş obosit, de pe cracã, pentru cã nu reuşea individul sã obţinã o notã mai ca lumea la examenele cu pricina. Noroc cã celãlalt imaculat l-a învãţat unde, cînd şi ce poate sã pupe el ca sã fie promovat. Bravos naţiune! Şi acum, ce face individul? Ne dã lecţii despre onestitate, deşi cu preţul lãnţoiului pe care îl poartã la gît s-ar putea hrãni cîteva familii nevoiaşe. Cînd am vorbit, zilele trecute, despre cei care uitã de unde au plecat, i-am omis pe parveniţi. Am zis cã, poate acum, dupã ce au ajuns unde au ajuns, dupã ce au agonisit cît au agonisit, inclusiv neveste noi, îşi vãd de pãtrãţica lor. Da' de unde! Prostul nu e prost destul dacã nu e şi fudul! Pînã nu-şi aratã el muşchii lui atrofiaţi, nu se lasã! Pînã acum un an sau doi, indivizii stãteau acolo unde îi puneai. Nici nu mişcau în front. Pe urmã, nu ştiu prin ce minune, i-a bãgat cineva în cãrţi. Cînd s-a completat noul satelit cu funcţii din simple comete, dumnealor au ajuns ditamai planete! Şi acum nu mai poţi trece de nasul lor de imaculaţi, de apolitici, care stau drepţi toatã ziua şi nu mişcã în front, deşi ei se laudã cã nu au plãtit şi nu plãtesc cotizaţie de partid. Dar cine are nevoie de cotizaţia lor? Ei sînt buni ca executanţi.