Un pamflet pe zi

A apărut o nouă rasă de găină. După găina de carne şi găina de ouă, intrate definitiv în viaţa noastră, a fost lansată pe piaţă găina de vot. Îşi pune mari speranţe partidul-cotcodac în votul unanim al găinii mult pomenite. A venit vremea ca găina să se afle din nou pe val. E timpul ca toate nedreptăţile ce i-au fost pricinuite în plan politic şi social să fie şterse cu buretele. Înainte era o ruşine să ţi se spună verde în faţă: "Eşti o găină". Acum, după reabilitarea reprezentantei galinaceelor de vot, e o mîndrie. A fost ridicată găina la rang de membru de partid. E tratată ca principal strateg al partidului. A venit prea devreme ca ouăle dintr-un cuibar să intre în dizgraţie, punîndu-se accentul pe găina-vot. S-a angajat noul prototip de găină să aducă voturi multe partidului. S-a declanşat deja campania de mobilizare a găinilor votante. E zarvă mare prin incubatoare. "Toate găinile la vot!" - aceasta este deviza folosită din greu în aceste zile. A crescut rolul găinii în societatea noastră multilateral dezvoltată. Reprezintă ea astăzi un eşantion important de votanţi. Vrea găina-vot să propulseze partidul-creastă pe traiectoria puterii. Îşi pun mahării partidului mari speranţe în ideologia ciocului ei. E prima dată cînd văd votanţi ai partidului-cuibar cu ciocul atît de mic. De regulă, am avut de-a face numai cu tupeişti cu ciocul mare. Găina-vot cu ciocul mic dă bine la imaginea pentru popor. "Uite, maică, ce găinuşă simpatică are partiduleţul ăsta!". Găina-vot a schimbat radical doctrina partidului cucurigugagu. Comentatorii spun că este pentru prima oară în istoria sa cînd partidul recunoaşte că merge pe mîna unor găini. E un act de mare curaj politic să joci întreaga miză pe o banală găină, fie ea şi de vot. Se ştie cît de lacomă este găina, dar, culmea, unii parlamentari au întrecut-o! De ce ţine partidul listele parlamentare la blat? Vă spun eu, le-a sărit găina în cap, motiv pentru care unii cînd sînt săltaţi pe locurile eligibile, cînd sînt coborîţi la subsol. Totul depinde de... grăunţe. Se dă găina-vot cocoş. A preluat frîiele şi s-a lăsat de ouat. Cloceşte acum găina voturile. Scriam, nu cu mult timp în urmă, despre incubatoarele pentru activişti de partid. Am relatat pe larg cum sînt scoşi pe bandă rulantă activiştii. Acum se pune accentul pe găini. Ce-i drept, şi activiştii prefabricaţi sînt nişte găini. Dar, cum să spun, găini din alea proaste, care sar gardul partidului pentru un pumn de grăunţe. Găina-vot e în centrul atenţiei partidului. S-a trasat sarcină ca, în timpul cel mai scurt, să crească vertiginos producţia de găini mari producătoare de vot. La ultimele comandamente s-a spus clar că pînă la anticipate găina trebuie să fie în stare să asigure necesarul de voturi pentru ca partidul să treacă pragul dispariţiei subite. E mare gălăgie la şedinţele de partid. I s-a urcat găinii-vot vedetismul la cap şi cotcodăceşte neîncetat. De cînd i-au pus mîna pe creastă mai marii partidului nu se mai înţelege nimeni cu ea. Cotcodăceşte numai la nivelul cel mai înalt. Deja a fost inclusă în delegaţiile oficiale şi participă la vizite de lucru şi manifestări de care nu are habar. Mai marii partidului o folosesc însă pentru a-şi intimida adversarii. Se pozează cu ea în diferite ipostaze. Au mai încercat alţii cu purceluşi şi alte animăluţe care s-au dovedit a fi sub cota celor şapte ani de acasă. Nu-i este permis unui purceluş răpciugos să se urineze exact în momentul culminant al unei vizite de lucru. Cine îi permite curcanului să facă gît cu mărgelele lui cînd vorbeşte cîte un înalt om de stat şi de partid? Ştie curcanul cine are în ţara asta cele mai multe şi mai roşii mărgele? Dacă nu ştie să stea-n mărgeaua lui de amărăştean! Cu găina e cu totul altceva. Pînă să devină găina de vot, noua rasă a cochetat cu iluştrii conducători de partid, depunînd ouă cu statut special într-un anumit cuibar strategic. Apar tot mai multe clipuri cu noul prototip de găină. Pe fundal se poate vedea o urnă plină cu voturi-găină. Adevărul este că ne tot confundă unii cu nişte găini. Ar fi mai bine ca partidul să-şi vadă de găinile din propria sa ogradă!