UN PAMFLET PE ZI

Forţa guralivă

În strategia unor partide, forţa guralivă joacă un rol important în lupta politică. Tot mai multe formaţiuni politice dintre cele aflate la Putere sau pe aproape pun un accent deosebit pe înzestrarea cu cele necesare, inclusiv tehnică de ultimă oră, a forţei guralive. Dosariada a scos şi mai mult în evidenţă importanţa forţei guralive în strategia şi existenţa unor partide. La noi, doar cîteva formaţiuni politice au în dotarea lor lideri guralivi, adică buni de gură, capabili să facă din ţînţar armăsar sau să te împroaşte cu echivalentul în noroi al salivei. Dezbaterile pe tema dosariadei cu implicaţii politice au evidenţiat, în cazul unor partide fără gurişti de performanţă, necesitatea întăririi cu forţe proaspete şi profesioniste a batalionului guraliv. Evident, selecţia se face din mediul feminin al partidului, unde o fostă mînuitoare de cratiţă ajunsă lider politic poate face adevărate minuni. Forţa guralivă se distinge prin inegalabila sa tentă de mahala, texte inspirate din doctrina unor asociaţii de locatari, reacţii în faţa bătătorului de covoare şi pusul fustelor în cap. Forţa guralivă este scoasă la înaintare în momentul în care liderul partidului şi alţi reprezentanţi de seamă au epuizat toate argumentele logice într-o dezbatere sau schimb de idei. În acel moment de profundă criză, la un semnal, forţa guralivă este asmuţită, după planul secret "ca la uşa cortului", asupra adversarului politic. De regulă, în fruntea forţei guralive se află o ţaţă "aleasă a poporului" specialistă în războiul rece al înjurăturilor şi intrigilor de tot felul. Observ că, de la o vreme încoace, liderii unor partide se menajează în disputele televizate şi trimit în locul lor forţa guralivă. E cîte un şef de partid care preferă să stea tolănit acasă la el şi să-şi ghidoneze forţa guralivă prin telefon, dîndu-i indicaţii preţioase, inclusiv în materie de înjurături destabilizatoare. În ultima vreme, se întîmplă ca forţele guralive a două partide rivale să se încaiere în direct. În această situaţie, asistăm la veritabile demonstraţii de luptă corp la corp, în care combatantele, fiind vorba de forţe feminine, folosesc bigudiurile pe post de grenadă. Sînt şi forţe guralive masculine, gen Becali, de pildă, dar care acţionează pe o arie restrînsă, cea a voievozilor şi domnitorilor. Vreau să spun că această forţă guralivă se pune în gură doar cu războinicii luminii ori de cîte ori Electrica ne lasă în beznă! În această perioadă de adînci prefaceri dosariale, forţa guralivă are mult de muncă. Principalul său obiectiv, ca mai toate obiectivele actualei puteri, aburirea opiniei publice pînă la nivelul de fierbere care acoperă adevăratele probleme cu care se confruntă naţiunea. La Cotroceni, forţa guralivă de la acel nivel are un conducător unic în persoana prezidentului. Fără dubii, că doar ne-am convins, este principala forţă guralivă a ţării. Şi, evident, după cum cred că am mai spus, cea mai puternică. Datorită pîrghiilor de care dispune, e greu să te pui cu forţa guralivă a prezidentului Băsescu. Datorită dosarelor din dotare, care pot fi folosite şi pe post de pisică, mă refer la pisica pe care ne-o tot arată domnia sa, celelalte forţe guralive au fost reduse la tăcere! Mucles. Forţa guralivă prezidenţială, un fel de Armata a-4-a Americană, se află la putere şi pe acest sector, dovadă că foarte puţini sînt cei care mai suflă-n front, şi cînd suflă de-abia respiră! Cine nu are o forţă guralivă pe măsură e condamnat din start în lupta politică şi de alte genuri. Un lider de partid trebuie să se mai şi menajeze, să-şi protejeze imaginea. Dacă înjură numai el şi se strîmbă tot timpul pe televizor, cum fac anumiţi indivizi, riscă să-şi piardă definitiv credibilitatea. Forţa guralivă are de efectuat misiuni deosebit de complexe. Scoate castanele cu mîinile sale din foc, asta o ştim cu toţii, dar, la nevoie, cînd biografia liderului o cere, trebuie să o încaseze în locul lui, să o ia la greu pe cocoaşă. Sînt conducătoare ale forţelor guralive deosebit de docile care pozează în femei de sacrificiu. Aşa o fi, dar cele mai multe dintre ele aşteaptă răsplata finală. Uneori, în loc de răsplată, se aleg cu o piedică meşteşugită, după care trupul îi este direcţionat către groapa pe care a săpat-o altuia! Deducem de aici că viaţa feminină a leoaicelor de profesie din fruntea forţelor guralive nu este deloc uşoară şi lipsită de pericole.