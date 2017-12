UN PAMFLET PE ZI

Parcurgem un nou moment istoric. De altfel, de la o vreme încoace, periodic şi instantaneu, traversăm tot felul de pasaje istorice, prilej cu care ies în evidenţă diverse personaje care abundă în curiozităţi. De pildă, cum se întîmplă acum, aţi sesizat, într-un nou moment istoric, cînd Guriţă a devenit un personaj naţional. Toată lumea vorbeşte numai şi numai despre Guriţă, fie că este de genul masculin, fie că este total feminin. Se înţelege de la sine că Guriţă este un personaj complex şi… general, deşi este mai sănătos să nu divulgăm gradele şi codul. Guriţă a ieşit, în fine, la suprafaţă, după ce amar de vreme s-a chinuit în subteranul conştiinţei sale sub diverse parole şi nume de cod. Toată viaţa lui a dat pe goarnă! Un exerciţiu care nu stă la îndemîna oricui. De la goarnă, pentru că altceva nu a moştenit de-a lungul existenţei sale de cîrtiţă, i-a rămas muştiucul. De aceea, nu este nici o confuzie, atenţie, gura lui, cu urme de pana corbului, e un… muştiuc. Guriţă este, la prima vedere, un personaj colorat, hazliu şi, evident, vorbăreţ. El a dus şi duce în continuare vorba din guriţă în… guriţă. Asta ştie dumnealui să facă cel mai bine. Cîntecul lui de căpătîi: "Somnoroase păsărele". De ce? Pentru că este singura partitură care poate fi ciripită şi nu cîntată. Lui Guriţă i se mai spune şi Ciripoi. Aţi înţeles, i se trage de la ciripitul care i-a intrat în sînge. Din "Somnoroase păsărele", partitura lui de căpătîi, a rămas cu o dilemă. Spune poetul "Pe la cuiburi se adună". Care cuiburi, că doar Guriţă le-a frecventat pe toate! De cîteva săptămîni bune, Guriţă se află în ascensiune. De necrezut, a crescut atît de mult cota lui de popularitate, încît, iată, toată lumea a uitat de prezidentul Băsescu! Cu toate băile de mulţime făcute în ultima vreme, sub stricta supraveghere a doctorului său politic, prezidentul este eclipsat în aceste zile de figura proeminentă a lui… Guriţă! I-a luat locul pe sticlă! E într-o permanentă legătură cu opinia publică, fiind prezent peste tot! Guriţă, cu informările lui cu tot, a devenit personajul adorat de telenovelă după care se dă acum în vînt poporul. Nu vedeţi, au uitat cu totul de prezident! Nu era el cel mai bun, cel mai blînd şi cel mai alb? Era! Şi? Care-i treaba? Guriţă a trecut pe primul loc în topul mofturilor populare! Ăia de se călcau pe bombeurile de la degetele goale ca să-l atingă pe prezident, tocmai ăia, s-au dat de partea lui Guriţă! În fiecare seară, după ce iese de la CNSAS, Guriţă ne spune cîte o poveste, cînd tristă, cînd veselă. Amărăştenii stau cu gura căscată la lună şi îl ascultă, minunîndu-se tare, da' tare de tot! Guriţă povesteşte, faţă de alţi povestitori de profesie, cu intonaţie tot felul de întîmplări fantastice din biografia altora. La el, totul e ca din întîmplare! Guriţă se dovedeşte a fi un telenovelist de mare productivitate, care, te minunezi şi te cruceşti, a dat pe spate tot electoratul care se transformase în baie pentru prezident. Curios, amărăştenii nu mai rîd cu gura pînă la urechi, aşa cum făceau pînă deunăzi, la glumele prezidentului! Preferă să se smiorcăie la fiecare pasaj din viaţa romanţată a lui Guriţă-informatorul. Relatările cu tentă biografică din notele întocmite de Guriţă au cîştigat teren în faţa glumelor facile, indiferent de la ce nivel sînt lansate. Toată lumea este cu sufletul la gură şi cu ochii pe Guriţă! Oare ce dramă ne mai serveşte el, victima întîmplărilor de tot felul, în seara aceasta? Fără mediatizare excesivă, aproape că nu avem preşedinte! De cînd s-a instalat Guriţă pe toate posturile de televiziune, nu e loc decît pentru rapsodiile lui gen "Somnoroase păsărele"! Ciripeşte, dar ciripeşte frumos! Spun unii că Guriţă are un efect relaxant pentru cei cu memoria scurtă. Ciripeşte şi te adoarme! Somnoroase păsărele, vai de ele, pe la cuiburi se regrupează! CNSAS să le aibă-n pază!