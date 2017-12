UN PAMFLET PE ZI

Dosariada scoate tot mai profund în evidenţă valenţele narative ale unora dintre politicienii noştri. Deşi este foarte cald afară, stau în faţa sobei, deapănă poveşti şi se joacă pînă crapă mîţele cu şfara cu motocei. La ordinea zilei, sînt amintirile din copilărie. Cum canicula e în toi, problema gradelor este pusă pe seama temperaturilor înregistrate afară. Amintirile din copilărie predomină relatările celor interogaţi pe tema dosarelor de la securitate. Sînt evocate pînă şi cele mai banale întîmplări, de la buba pînă la cucuiul din frunte! Dosariada ne-a convins că sîntem un popor de povestitori şoptitori, în care excelează telefonul fără fir, informarea pe genunchi şi ochiul cu timpanul. Multe snoave şi balade informative au fost transmise prin viu grai sau în scris, chiar de la trompă la trompă, referindu-ne la serviciile acustice ale urechii bine lipite de peretele vecinului. Aceste informări atestă grija omului faţă de omul de alături la români. Aflăm abia acum, după ani şi ani de zile, că am avut tot timpul în preajmă un om de bine gata să intervină chiar şi în momentele în care am fi călcat pe o coajă de banană, bineînţeles, dacă nu era cu… dedicaţie! Din lucrările celor mai mulţi informatori se degajă dragostea faţă de aproapele lui. În definitiv, dumnealor purtau în spate o grea povară! Povara existenţei celui de care răspundea pe linie informativă! Multe şi grele au fost secvenţele care se derulau în viaţa acestor oameni! Amintirile din copilăria unora sînt de-a dreptul pasionale. Exultă din anumite texte dragostea de cunoaştere şi ambiţia serviciilor de a fi cît mai bine informate. În Cartea albă a securităţii, de pildă, sînt scene descrise cu o migală de ceasornicar. Cum şi cîte scobitori au fost înfipte între dinţii subiectului! Acum, mulţi au uitat de vremurile acelea! Sînt năpădiţi de lungi şi nesfîrşite amintiri din copilărie, semn că au dat în mintea copiilor! Românul informator este sfătos şi inimos. Îl interesează orice problemă care ţine de subiectul aflat sub stricta sa supraveghere. Omul de omenie din reţeaua securităţii are cu totul şi cu totul alte calităţi. El nu poate fi confundat cu omul de omenie din popor. Nuuuuuuu! Ar fi o greşeală să cădem într-un asemenea păcat! Omul de omenie din reţeaua securităţii are trăirile lui personale şi metodele sale caracteristice de informare şi acţiune. Dumnealui are o răbdare de fier şi… te ascultă pînă la capăt! Chiar dacă se expune enorm din punct de vedere profesional, ştiut fiind faptul că ascultările multe şi dese dăunează timpanelor! Amintirile din copilărie la care facem referire sînt marcate de durerile insuportabile generate de crizele de otită. Unii şi-au făcut ucenicia la marea şcoală a caprei cu trei iezi. Povestea caprei cu trei iezi readuce în atenţia opiniei publice marea dramă generată de schimbarea parolei în "mama vă aduce vouă/drob de sare în spinare". Sîntem la ora amintirilor din copilărie prezentate într-o versiune nouă. Personajele au nume de cod, motiv pentru care opinia publică este încă dezorientată. În ce sens? Păi, e simplu. Cunoaşte acţiunea, cunoaşte intriga, să spunem aşa, dar nu mai identifică personajele. Să revenim la cazul caprei cu trei iezi, unde personajul principal, cornuta, poartă numele de cod "lapte-n ţîţe”! O mare problemă, dar mare de tot, cît inima ta, o reprezintă… lupul! În cazul ăstuia, nu ştii niciodată cînd e lup şi cînd e nume de cod! Asta, fie vorba între noi, una la mînă! La a doua mînă, ştiţi cum e cu lupul care îşi schimbă blana, dar năravul, ba! Ce ziceţi de infiltrările din presă? Nu vă miroase a blană de lup?! Nume real sau nume de cod? Ghici ghicitoarea mea! Continuă serialul amintirilor din copilărie. Se confensează politicianul desecretizat: ”Nu ştiu alţii ce făceau, dar eu informam pînă crăpau mîţele jucîndu-se!”