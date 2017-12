UN PAMFLET PE ZI

Nenumărate şi incredibile intrigi se petrec pe tărîmul politichiei noastre de cînd cu desecretizarea dosarelor de la securitate. Asistăm, ca să spun aşa, la tot felul de drame şi întîmplări ciudate. Cine s-ar fi gîndit, de pildă, că lupul moralist o să fie înghiţit de oaie? Se mîndrea PNL cu lupul său moralist cîrlionţat, feminin şi bun de gură. Cînd se zbuciuma ţara în crize şi convulsii de tot felul, lupul moralist liberal se răstea la noi, făcea teoria chibritului în tot ce vrei şi nu vrei. Cel mai tare se pricepea lupul moralist cîrlionţat şi asudat la chestiuni legate de justiţie şi legea lustraţiei. Pe urmă, după o perioadă petrecută prin grădinile nesuspendate de la Cotroceni, lupul moralist cu cîrlionţi liberali căpătase aripi şi poza în Fifi Înaripatul. Cînd făcea lupinguri pe cerul politichiei noastre, şi asta se întîmpla destul de des, se putea citi pe o aripă Stolo şi pe una Stoica. Zborul său a fost frînt pe neaşteptate de gestul oii turbate căreia i s-a dat drumul pe poarta de la Cotroceni. Lupul moralist liberal nu a luat oaia în seamă, cum nici cei de pe contrasens nu au luat în seamă motocicleta premierului! Oaia turbată a înghiţit lupul moralist! De cînd cu desecretizarea dosarelor securităţii, sub lupă, femininul de la lupul moralist, cu multe dioptrii a prezidentului, asistăm la spectaculoase răsturnări de forţe. Cine nu e înghiţit precum musca este redus la tăcere. În povestea noastră, sensul tăcerii mieilor, pentru că despre berbecuţii transfugi am vorbit deunăzi, e cu totul altul. Tot mai mulţi politicieni seamănă cu nişte mieluţi blegi şi pocăiţi. Stau spăşiţi şi tremură cînd văd pe gardurile betonate de la Cotroceni umbra lupului de mare. În noua ierarhie politică, lupul de mare se ţine încă, vine vorba, pentru că nu găsim alt termen de comparaţie, cu coada pe sus. Figurile unor politicieni fioroşi s-au transformat subit sub povara unor noi identităţi. Oaia turbată a dosariadei modifică intens comportamentul multora dintre cei care pînă mai ieri scuipau seminţe în basca amărăşteanului. Ca lup de mare, prezidentul a făcut ce trebuia să facă. Atunci sau acum? Înghiţirea lupului moralist cu cîrlionţi liberali de către oaia cotrocenistă deschide o nouă pagină de bîrfe, intrigi şi flocăieli politice. Dotată cu coarne de berbec, oaia cotrocenistă, aflată în slujba lupului de mare, izbeşte cu putere în porţile PNL. Ştie ea de ce… La început, s-a încercat dislocarea partidului printr-o metodă antică şi de demult. Calul troian, cu trei pasageri la bord, Mona, Stolo şi cu Stoica, s-a dovedit a fi, după primele manevre, o biată gloabă ieşită din uz şi fără nici o eficienţă, exceptînd bălegarul produs pe cale artificială. După cum se ştie, calul troian cu trei pasageri la bord nu şi-a atins ţinta. Aici este şi meritul liberalilor lui Tăriceanu, care, intuind de la cine e calul cadou, l-au căutat cu foarte multă atenţie la dinţi, care, în total, erau trei: Mona, Stolo şi cu Stoica. Hal de cal troian, cu trei dinţi, bietul animal! Posibil, pentru că aşa se întîmplă în mai toate fabulele politichiei noastre, ca lupul moralist să fi plătit oalele sparte de calul troian împiedicat şi ofticat! Dacă stătea lupul moralist cîrlionţat acum în fruntea PNL-ului dezintegrat de bălegarul artificial, întreb, îl mai înghiţea oaia cea turbată? Cu siguranţă, nu! Pe fondul unei isterii totale, vom asista la noi intrigi politice şi la diversiuni puse la cale de ţînţarul făcut de armăsar. În materie de astfel de scenarii cu poză, ţînţarul făcut din armăsar reprezintă o armă de temut în condiţiile în care ea este mînuită de cine bănuim noi. Să nu vă miraţi dacă o să auziţi peste cîteva zile că un ţînţar a înghiţit un cal! Tot ce e mic devine mare! În planul imaginii, lupul moralist înghiţit de oaie reprezintă o lovitură de-a dreptul magistrală! Se aştepta cineva la o asemenea întorsura Buzăului în politichia noastră? Cînd toată lumea pîndea cu sufletul la gură punerea pe tapet a dosarului motocicletei care a intrat pe contrasens cu premier cu tot, hop, oaia turbată a sărit la gîtul lupului moralist, care, ce-i drept, le zicea bine!