UN PAMFLET PE ZI

Spunem de cîte unul că se lipeşte precum rîia... Te freci de el din nebăgare de seamă şi după aia te scarpini un an întreg! Aleargă diverşi indivizi pe lîngă noi. Chipurile, fac sport. Aiurea. Se freacă destoinic cu coatele de rîie. Pentru dumnealor, asta e greaua moştenire! În politichie, rîia este la modă. Nu spun că politicienii noştri sînt nişte rîioşi. Nu toţi... Rîia reprezintă un fel de concept. Se ţin de putere precum rîia. Îi auzi cum strigă: "Nu ti lăsssss, nu ti lăssss!" Sărmana Putere! Cît e ziua de lungă, se scarpină de zor în fel şi chip. Pe după ureche ca la sensul giratoriu, pe după ceafă ca şi cum ai tăia banda continuă. Puterea e plină din cap pînă în picioare de rîie! Dacă ia de la toţi! Cine nu rîvneşte la putere?! Ăsta e visul de aur al oricărui politician. Să fie rîia puterii. Dacă îi spui unui politician că are rîie, te înjură. S-ar putea să te dea şi în judecată! Dacă, însă, îi spui politicianului că are rîia puterii, îl măguleşti. Sigur, există mai multe formule la îndemîna celor avizi de putere. Dacă nu au proprietăţile rîiei, se ţin scai de putere. Nu ştiu dacă ţine ca ciulini. Ciulinii Bărăganului şi Puterea. Efectele acestei combinaţii se văd la tot pasul. E ţara asta plină de ciulinii corupţiei. Că tot veni vorba, grupurile astea de interese au început să se împungă din ce în ce mai des. Diferenţă de doctrină. Unele se ţin scai de putere, altele sînt ca rîia... Pe acest fundament se bazează şi lupta proletară dintre palate. Prezidentul se ţine scai de premier. Care premier, o ştim cu toţii, e ca rîia pentru preşedinte! De aceea, prezidentul vrea să se lepede de el. Războiul dintre scai şi rîie capătă noi conotaţii. În esenţă, forma de luptă este aceeaşi pentru combatanţi - aruncatul cu noroi la punct fix. Se pare că şi noroiul politic reprezintă o sursă de infestare cu rîie. Ca să-şi vadă visul puterii cu ochii, unii sînt gata să se bălăcească în aceeaşi troacă cu porcii. Ca să-şi convingă noii şefi că sînt loiali, sînt în stare de orice! Astfel de exemplare te umplu de rîie din cap pînă în picioare! Rîiosul politic şi-a desăvîrşit măiestria la şcoala pupincuriştilor. Acolo, printre alte cascadorii, a învăţat cum să stea agăţat ca liliacul de diverse personaje sus-puse sau cu mult mălai la cingătoare. Nu este la îndemîna oricui să stea în poziţia liliacului proţăpit! Ca rîie, e mai uşor. Spuneam că rîiosul politic a luat cu nota 10 testele de linguşeală. Cunoştinţele teoretice şi tehnice acumulate îi servesc de minune în tentativa de a se ţine precum rîia de putere. Se spune că rîia se ia. Şi în politichie, rîia se ia, dar nu moca! Să te ferească Dumnezeu de rîia oportunistului! Să-l vezi cum se milogeşte şi cum se freacă sub braţ pe la poarta Alianţei DA! "Ajutaţi un biet oportunist să ajungă la putere!" Oportunistul e ca rîia. Se ţine langa de partidul care miroase a ciolan. Ce a ajuns politichia noastră! O afumătoare încăpătoare pentru tot felul de ciolane. Intră oportunistul în afumătoare şi arată cu degetul "Îl vreau pe ăla". Ei, nu-i chiar atît de simplu! Afumătorile de partid nu sînt autoserviri, chiar dacă se face politică "la împinge tava"! E foame mare de ciolane politice! Cei cu rîie sau cu scai stau la coadă la uşa Alianţei. Se întîmplă ca unii să se ţină precum rîia după un cal mort. E chiar cazul Alianţei, care miroase de la o poştă a cal mort! Au început deja să i se desprindă copitele. Astea nu sînt bune de aruncat în spate, peste umăr, pentru că poartă ghinion. Electoratul s-a convins pe propria sa piele. E de-a dreptul caraghios să-l vezi pe oportunist cum se ţine precum rîia de un cal mort! Ghinion sau lipsă de orientare politică! Să-i vedeţi cum se vor întoarce cu coada între picioare la partidele pe care le-au trădat! Dacă nu cumva au rîie şi acolo! După cum se deplasează, destul de greoi şi cu suspine, înclin să cred că... da! Indivizii în cauză ar trebui să-şi rezerve cîte un gard ca să aibă de ce să se scarpine. Cu rîia asta, mai ales pe timp de vară, nu e de glumit! Ştiu pe unul care, ca să ajungă la putere, în teritoriu, vreau să zic, s-a răspopit. Şi aşa a rămas. Adică rasssss...