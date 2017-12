UN PAMFLET PE ZI

Traversăm o perioadă în care musca beată revine în forţă în centrul politichiei noastre. O vreme, răpusă de mahmureală, musca a stat cuminţică în borcanul ei, opintindu-se să facă miere. Dar, din cauza consumului excesiv de alcool, s-a dat tot timpul de-a dura! Spuneam că, şi susţin acest lucru, musca beată bîzîie din nou prin politichia noastră stearpă. Face neobosită naveta între Cotroceni, via "Golden Blitz", şi Palatul Victoria. E prima muscă navetistă din istoria politichiei noastre care se pricepe de minune să aţîţe şi să încingă spiritele. Musca beată ne bagă din belea în belea. Printr-o tehnică deosebită, asemănătoare jocului de picioare, musca beată a reuşit iarăşi să ne introducă în ceaţă! A reuşit musca beată să pună rufele murdare ale politichiei pe frînghia internaţională! Ne-a făcut premierul de naşpa cu soldăţeii lui de plumb cu tot! Ce concluzii tragem de aici? În primul rînd, musca beată şi-a pierdut spiritul pacifist, devenind extrem de războinică! Nu poţi să te apropii de ea, conform regulamentelor în vigoare, că, zdup, te şi ameninţă cu retragerea trupelor din Irak! Nu cumva e un subiect mult prea delicat pentru musca beată care ne bagă în rahat?! Tot făcînd naveta între Cotroceni, unde e supărare mare, şi Palatul Victoria, unde prostia depăşeşte omenia, musca beată a internaţionalizat spălatul rufelor murdare la politicienii români. După ce s-au crăcănat pe toate gardurile şi s-au bălăcărit ca la Mărăşeşti, pe unde nu se trece, dar se scuipă, mai marii ţării se dau în stambă în faţa UE! I-a ameţit de cap musca beată! Am ajuns din nou ciuca scandalurilor internaţionale! Cum ar spune musca beată, de caterincă! Musca beată despre care vorbesc s-a specializat, în perioada cît a făcut miere la borcan, în trasul sforilor. Se comportă politicienii Puterii ca şi cum le-ar fi intrat musca beată în fund. Sar de colo pînă colo ca nişte ţapi turbaţi. A făcut musca beată ce a făcut şi a băgat strechea în ei! Noul circ promovat de portocaliii de la Cotroceni şi de cei de la Palatul Victoria are la bază o idee turbată concepută de musca beată. Din spectacol în spectacol, de la jalnic la şi mai jalnic, prezidentul şi premierul continuă să joace alba-neagra cu soarta românilor! Ce treabă au ei cu apucăturile unei muşte care miroase tot timpul a doagă şi a şpriţ de vară pînă-n seară! Spun unii că nu beau şi că mirosul de doagă se transmite prin simpatie. Ce motive avem noi să simpatizăm musca beată?! Alintată de cei aflaţi la putere, care se amuză cu ea dîndu-i să bea bere, dumneaei şi-a luat lumea-n cap! Dacă vă puteţi imagina acest lucru, o muscă aflată permanent în stare de ebrietate, nici nu este nevoie să-i puneţi fiola că se vede, a ajuns să decidă soarta României! Dar unde credeţi că ne aflăm? Nu ştiam eu de ce a dispărut muscamorul din comerţ! Cum de ce? Fiind susţinută de Putere, musca beată a fost declarată monument al naturii. Adevărul este că nu ducem lipsă de monumente, dar ale prostiei! Musca beată revine bîzîind în politichie pentru a tulbura din nou apele. Nici o ambarcaţiune cu elice nu poate tulbura cu atîta spor apele cum o face musca beată! Am ajuns de rîsul lumii internaţionale! Musca beată este apreciată în sînul Alianţei pentru talentul său inegalabil de a interpreta cîntece lăutăreşti şi de pahar. Cred că nu este cazul să vă spun că lăutarii politici sînt în limbă după ea. Limba noastră care-i dulce şi frumoasă! Luînd musca drept exemplu de muncă şi viaţă revoluţionară, puterea o ţine tot într-o beţie! Din cauza stării de mahmureală, după tipicul vietăţii amintite, mai marii ţării îşi dau cu soldăţeii de plumb în stîngul şi în dreptul. Eu cred că, în calitate de conducători, dumnealor nu au voie să se urce în stare de ebrietate la bordul ţării. Din cauza virajelor pe care le fac, în încercarea de a-şi plăti tot felul de poliţe personale sau politice, prezidentul şi premierul expun naţiunea la accidente. Din cîte ştiu, musca beată nu se drege cu ciorbă de burtă, ci cu cuie! Cui pe cui se scoate!