Un pamflet pe zi

Sîntem în perioada în care, lovit de insolaţie, politicianul se mişcă în peisaj ca o muscă care s-a îmbătat la "Golden Blitz". Insolaţia politică face ravagii şi printre guvernanţii noştri! Unii invocă soarele politichiei, dar şi căldura de afară, încercînd să-şi mascheze incompetenţa. Adevărul este că îi doare capul de cînd au început, şchiopătînd, serios, să guverneze ţara! Încă de atunci s-a manifestat aviara la cel mai înalt nivel. Le plîngi de milă guvernanţilor noştri cînd vezi cum delirează de la o zi la alta. Partidele aliate se trezesc vorbind singure şi fără rost, după care, copleşite de insolaţie se contrazic în presă! Flocăiala reciprocă dintre prezident şi premier a atins deja cote aeriene. Dumnealor nu le mai ajunge solul patriei pentru păruieli de tip Dreptate şi Adevăr. Acum se spurcă din elicoptere! Călin, premierul de poveste, suportă mai greu insolaţia politică. Trecînd prin fazele duşului scoţian, Călin s-a apucat să se joace de-a soldăţeii din plumb. Cu sabia de roşiori în mînă, agitînd-o deasupra capului precum Goe, ordonă retragerea trupelor din Irak! Să vedeţi ce circ iese cînd o afla prezidentul că i-au fost furaţi soldăţeii de la CSAT! Păi, cine răspunde în ţara asta de răpiri şi retrageri de trupe?! Din cauza insolaţiei politice, Alianţa aflată la putere vorbeşte în dodii. Este incoerentă şi se bîlbîie tot timpul. Cînd vine vorba de situaţia amărăştenilor, vomită, motivînd că are greţuri! Face cam aşa: "Iiăăăăăăă" Domnule, e nasol cu febra asta solară! Nu vedeţi ce greţuri are Guvernul ăsta de doi lei?! Cică a fost însărcinat! Păzea, vine premierul cu soldăţeii lui de plumb ca să calce totul în picioare la Cotroceni! Poate acum se convinge şi prezidentul unde duce excesul de soare în politichia noastră! Cînd îi vezi cît de traşi sînt la faţă guvernanţii noştri, mai traşi decît ţapul…, le plîngi de milă! Cum se mai sacrifică dumnealor, sfidînd canicula, pentru binele naţiunii! Aiurea. Insolaţia politică dezbină Alianţa DA. Nu vedeţi cum se bat cap în cap? Domnii aliaţi şi faptele lor, că nu au o vorbă la un loc! Prezidentul combate dintr-un elicopter, iar premierul, ca să nu se lase mai prejos faţă de domnul cocoş, din alt elicopter! Aşa se întîmplă concret în sînul Alianţei, unde fiecare trage pe turta lui politică. Tăriceanu şi cu Boc, au făcut din Alianţă "Poc"! I-a bătut soarele rău pe guvernanţi! Aşa merită pentru că au făcut şi fac în continuare exces de putere. Nu au ascultat şi nu ascultă de sfatul medicului politic privind expunerea la soarele puterii. Cei mai mulţi dintre ei s-au cojit deja de bunul simţ pînă la piele. Insolaţia politică şi-a pus serios amprenta pe starea de debandadă de la vîrf. Vorbesc toţi şi nu înţelege nimeni nimic. Îşi iau reciproc vorba din gură. De atîta insolaţie, sînt congestionaţi la faţă. Se bălăcăresc. Dacă nu aţi ştiut, precizez că, în caz de insolaţie politică, bălăcăreala capătă forme active şi complexe în cazul politicienilor noştri aflaţi la putere. Mă întorc la guvernanţi. Ei bine, cei mai mulţi dintre ei au vedenii cînd vine vorba de nivelul de trai al populaţiei! Le explici că românii nu se mai descurcă din cauza sărăciei, şi ei te contrazic cu statistici scoase din burta lor mare şi bine hrănită! Cînd au febră, văd PIB-ul dublu. Despre Scufiţa Roşie, personaj care şi-a făcut loc şi în politichie, spun că a caricaturizat imaginea coşului zilnic, care, cîndva, reprezenta principala unitate de măsură a nivelului de trai din România. Alte forme de manifestare a insolaţiei la politicienii aflaţi la putere: rîd ca proasta în tîrg, fluieră a pagubă, varsă pe ei, visează soldăţei, se pişcă de obrazul pe care nu-l au, delirează cu teoria insolaţiei, vorbesc cu voce tare în somn, sîsîie ca Brutus care era peltic etc. Au mai fost şi alţi guvernanţi loviţi de amnezie, dar ca ăştia, ca la nimenea! Insolaţia politică l-a lovit şi pe prezident, căruia, în ciuda tuturor intervenţiilor chirurgicale, nimeni nu-i poate şterge pata pe care o are pe Tăriceanu! Auliuuuuuu, cînd o afla el unde au ajuns soldăţeii săi de plumb! Vin anticipatele din… Irak !