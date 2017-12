UN PAMFLET PE ZI

Remarc conştiinciozitatea papagalicească a politicienilor care merg peste tot cu lecţia învăţată! Faţă de cei care pun într-o postură jenantă viţelul de la poarta nouă, tocilarul politic are măcar bunul simţ de a se pregăti activ cu papagalul partidului. Dacă nu ştiaţi, vă informez că partidele aflate la putere au promovat cîte un papagal pe post de pedagog de şcoală nouă. În noua sa postură, papagalul îi pregăteşte temeinic pe cei desemnaţi de partid să facă exces de roz-bombon în discursurile pe care le ţin, ăia care apucă să le ţină, pentru că prezidentul a dat din nou startul vizitelor de lucru în faţa naţiunii. Cu faţa sa bovină, care ne aduce aminte de madam B(ou)vary, tocilarul politic învaţă pînă la sînge frazele pe care trebuie să le repete, evident, papagaliceşte, pe acolo pe unde este trimis ca să facă electoratului capul mare. Adevărul este că electoratul, sărmanul de el, a rămas cu capul mare de la alegerile trecute! Colac peste pupăză, pentru că tot nu avem salvamarişti pe litoral, s-au grăbit să-i vopsească iute capul în culoarea portocalie. Cum cine? Cei de la Putere, care, acum, luînd de bază capul portocaliu, comandă sondaje imbecile! Tocilarul politic seamănă tot mai mult cu un elev prostovan. De multe ori, ca să nu piardă şirul ideilor sale de un cretinism rar întîlnit, stă cu papagalul partidului pe mîna dreaptă, gata găinăţată! În funcţie de tema întîlnirii, tocilarul politic abordează o mimică specială, care se mulează pe bibliografia primită cu mult timp înainte. De pildă, greaua moştenire, ca tematică de băgat pe gîtul uscat al electoratului, se asortează de minune cu faţa prelungă şi haioasă ca de pocăit care stă să dea în plîns. Dinţii în sus se folosesc în contextul unui atac planificat la adresa adversarului politic de temut. Cu dinţii în jos-autocritică. Cuvîntare despre nivelul de trai-figură leşinată, faţă pe care orice analfabet poate citi cu litere mari "FOAMEA". În funcţie de tematica abordată, chestiune absolut esenţială, tocilarul politic adoptă o anumită poziţie, în şezut stînd, într-un picior, fluierînd a pagubă, în frapieră, dacă toată operaţiunea se derulează la "Golden Blitz", ascultînd. Personal, mie îmi place foarte mult făţălia de tocilar a politicianului antrenat să dea pe goarnă, pentru că de suflat e mult mai greu. Îl văd cum se aşează stupid şi idiot în faţa auditoriului. Deşi este un tupeist fără de margini, tocilarul politic face, la nevoie, mai ales dacă partidul i-o cere, pe sfiosul, pe, în ciuda sexului potrivnic, fata mare! Personajul în cauză răspunde doar la anumite comenzi. Dacă este bine butonat de conducerea superioară de partid şi de stat, tocilarul politic reacţionează conform dispoziţiilor date. Este în stare, dată fiind capacitatea de care dispune, să tune şi să fulgere, să toarne grindină şi să se facă foc şi pară. După mimica feţei sale, îţi dai seama imediat ce urmează. Tocilarul politic vine cu lecţia învăţată. Se aşează bine pe tălpile lui de reprezentant al Puterii şi începe să turuie verzi şi uscate la adresa opoziţiei. Uneori, pentru că nu ştie pe ce turaţie să-şi regleze papagalul, îl ia gura pe dinainte! Cum să zic, o ia rău la vale gura lui! Tocilarul politic funcţionează ca un patefon stricat. Din cauza defecţiunilor de patefon, dumnealui repetă la infinit aceleaşi mesaje puerile! Nici măcar nu are bunul simţ să ia o pauză de decor! Tocilarul politic speră să aburească pe toată lumea. Iarna, ce-i drept, are o şansă cînd sala de şedinţe este rece ca gheaţa şi geamurile sînt aburite de vorbitori, dar varaaa… Iarna nu-i ca vara, zicea Băsescu, fără a face vreo referire directă la adresa tocilarului politic. Ce-i al lui este al lui, tocilarului îi merge fleanca şi, în anumite cazuri, nici nu-ţi dai seama că el bate de zor apa în piuă! Tocilarului îi place să ţină de vorbă electoratul, ca şi cum poporul năpăstuit n-ar avea altă treabă decît să-l asculte pe el! Stau şi mă uit şi la vizitele astea de lucru… La ce bun se mai plimbă prezidentul Băsescu printre sinistraţi dacă tot nu rezolvă nimic! Aceleaşi discursuri, scene cu plîns la indigo, lamentări, săgeţi către Tăriceanu, nici un bombeu nou călcat, promisiuni ca şi anul trecut, cîte un hăhăit, sictir total în alaiul prezidenţial… Mie cel mai mult şi cel mai mult îmi place cînd tocilarul politic recită singura poezie pe care a învăţat-o ca pe apă. Căţeluş cu părul creţ…