UN PAMFLET PE ZI

Stimabilul domn Tărtăcuţă se vrea a fi copia fidelă a lui Gică Contra, fără nici un grad de rudenie cu fotbalistul Contra. Multe din apucăturile şi obiceiurile acestuia au fost însuşite de domnul Tărtăcuţă. Ca şi Gică Contra, e tot timpul contra vîntului. A fi contra vîntului, într-o perioadă dominată de furtuni, implică o anume responsabilitate. De pildă, nu poţi să faci tot timpul pipi contra vîntului fără să nu te uzi! Este un domeniu în care protecţia politică sau de altă culoare nu ţine! Tărtăcuţă este un discipol al lui Gică Contra, atenţie!, am mai spus, care nu are nici o legătură cu fotbalistul. Ca şi Gică, el se pune tot timpul de-a curmezişul. E poziţia lui preferată. Nu contează dacă poziţia lui are vreo logică, el se pune, pur şi simplu, de-a curmezişul! Despre Tărtăcuţă se spune că nu are nici o treabă cu politica, deşi modelul său de viaţă şi activitate revoluţionară, mă refer la Gică Contra, s-a afirmat plenar în acest domeniu de activitate! Nu cred că aşchia sare departe de trunchi! Între Tărtăcuţă şi Gică Contra sînt foarte multe asemănări. Aceleaşi ticuri, acelaşi comportament, aceleaşi reflexe şi aceeaşi poftă de a demola tot ce e bun! Pentru că tot ce suflă i se pare a fi vînt, se pune contra la toate. Deşi se spune că nu are nici o treabă cu politichia, mai toate deciziile sale sînt politice. Ca factor de decizie, pentru că se întîmplă ca Tărtăcuţă să ajungă şi într-o astfel de poziţie, acţiunile şi deciziile sale se bazează strict pe culoarea ochilor. Pe scurt, dacă nu îi plac ochii tăi, ăla eşti! Lui Tărtăcuţă îi place să se laude că a mai ras un proiect de opozant, că a mai pus beţe în roate nu ştiu cui… În materie de pus beţe în roate, Tărtăcuţă e mult mai talentat şi mai prolific decît Gică Contra. Acum, de ce să nu recunoaştem, Gică Contra se manifesta în mod deosebit în plan teoretic şi propagandistic, pe cînd Tărtăcuţă e altfel… Lui, degeaba îi explici despre importanţa unor proiecte sau surse menite să alimenteze bugetul! Îţi baţi gura de pomană, pentru că, respectînd regula lui Gică, el o ţine pe a lui! Stie că nu are dreptate, dar, cu toate acestea, nu se lasă pînă nu face ştiţi dumneavoastră ce praf şi pulbere! Din cauza lui Tărtăcuţă, prezent în aproape toate domeniile de activitate, batem de multă vreme pasul pe loc! Tărtăcuţă s-a afirmat multiplenar la nivel naţional. Fire emotivă şi ascunsă, a preferat anonimatul. Din cînd în cînd, auzeam cîte o întrebare de genul: ”Cine a luat decizia aia?” Răspuns: ”Tărtăcuţă” Din lipsă de cadre, noua putere i-a dat brînci lui Tărtăcuţă la înaintare. Pentru că unii analişti au considerat că Gică Contra e perimat, l-au scos de la naftalină pe Tărtăcuţă. Mulţi specialişti sînt de părere că acesta percutează mult mai bine la dispoziţii şi indicaţii venite de sus. Adevărul este că Gică Contra îşi luase lumea în cap! Cît timp nu a avut concurenţă, s-a întîmplat să se pună contra chiar şi în faţa superiorilor săi! Au fost partide care s-au dezbinat din cauza intrigilor alimentate de Gică Contra şi a refuzului său de a nu se mai pune în gură cu proprii săi stăpîni. Se spune că Tărtăcuţă e mai uşor de manevrat şi de controlat. Din acest motiv, prezidentul a anunţat că vrea remaniere guvernamentală. Remanierea va consta în înlăturarea din funcţii a tuturor Gică Contra şi înlocuirea acestora cu Tărtăcuţă. Un guvern Tărtăcuţă este mai aproape de visele şi idealurile prezidentului Băsescu care vrea să conducă de unul singur ţara. Cum să se înţeleagă dumnealui cu un premier Gică Contra? Tărtăcuţă, eroul zilelor noastre, poate fi mai uşor adaptat doctrinei promovate de Hopa Mitică. Lui Gică Contra, după cum istoria o atestă, nu-i convine deloc să facă giumbuşlucuri şi tumbe la comandă. Or, se ştie, prezidentului, tocmai asta îi place cel mai mult şi mai mult. Guvernul Tărtăcuţă ar aduce liniştea în sufletul de mariner al prezidentului. Ca să fie sigur de succes, a făcut mai multe probe cu Tărtăcuţă în teritoriu, unde l-a plasat pe diverse funcţii pentru băgat nasul unde nu-i fierbe oala, dar şi la alte eşaloane. De un mare succes s-au bucurat testele cu Tărtăcuţă la nivelul SRI, unde a fost finalizat prototipul curcanului cu cap de găină. Ce găinăăăăăăăă! Experimentele Tărtăcuţă din teritoriu au dat roade, semn că guvernul se poate remania pînă în măduva oaselor. Trăiască Guvernul Tărtăcuţă!