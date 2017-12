UN PAMFLET PE ZI

Turnătorul este o persoană duioasă şi afectivă. El se ataşează repede de subiect, relaţia dintre turnător şi turnat fiind una specială. Nu s-ar putea spune că democraţia nu şi-a pus din plin amprenta şi pe relaţia dintre turnător şi subiectul său. Altele sînt astăzi reacţiile reciproce şi stările sufleteşti. În primul rînd, turnătorul dă dovadă de o transparenţă greu de imaginat în vremurile de tristă amintire! Noul turnător, cel al democraţiei noastre originale, lucrează la suprafaţă, renunţînd, în anumite momente ale zilei, la şanţurile săpate de el. Sigur, cu o excepţie, aceasta numindu-se economia subterană. Turnătorul de astăzi se străduieşte să se afirme plenar şi la lumină în societatea noastră rămasă multilateral dezvoltată. Noul turnător te toarnă cu zîmbetul pe buze. Ce-mi place la el este clarviziunea cu care se uită în ochii tăi. Se uită în ochii tăi şi te toarnă! Bagajul de cunoştinţe al turnătorului s-a îmbogăţit considerabil. Nu mă refer la cultura generală, pentru că nici vorbă de aşa ceva la el!, ci la numărul de subiecţi. Turnătorul de lîngă noi se străduieşte să descifreze arta conversaţiei, în ciuda faptului că şefii săi confundă curcanul cu găina! Chiar dacă limbajul sofisticat al unora dintre noi îi dă mari bătăi de cap, turnătorul se străduieşte să fie permanent vigilent şi să nu adoarmă în timpul misiunii. Latura lui forte rămîne însă omenia, ataşamentul fără de margini faţă de subiecţii săi. Este interesant cum se apleacă şi îşi vîră dumnealui nasul în viaţa subiectului. De remarcat grija cu care face acest lucru. Am depăşit, trebuie să recunoaştem, stadiul acela brutal în care indivizi de teapa lui intrau cu cizmele în viaţa noastră. "Îmi bag cizma în viaţa ta!" - aşa striga turnătorul în anii de tristă amintire. Ca o curvă bine antrenată, turnătorul toarnă cu tine de mînă! Te ţine de mînă, se uită languros la tine şi te toarnă. Democraţia ne-a adus şi cîteva lucruri bune, de ce să nu recunoaştem. Cel puţin, astăzi, măcar ştim cine ne toarnă. Altădată, adică în timpurile de tristă amintire, ne bănuiam unii pe alţii şi ne uram tot felul de urături în tramvai. Astăzi, e cu totul altceva. Ştim clar care e turnătorul de lîngă noi. În felul acesta, au fost eliminate suspiciunile inutile şi învrăjbirile vrac. Turnătorul de lîngă noi ne toarnă cu anestezie. Adică, fiind om de omenie, are grijă să nu ne doară. Şi cînd ne descoase, fie că e vorba de o haină, fie că e vorba de o operaţie nereuşită, o face cu maximă fineţe. Observ că între turnător şi subiect se încheagă dialoguri umane. La rîndul său, subiectul turnat a devenit mult mai înţelegător. Sînt şi subiecţi care, după ce se ataşează de turnătorii lor, sînt gata să verse totul din ei. Subiectul gata turnat şi-a revizuit fundamental comportamentul. În primul rînd, nu mai este violent. Nu îl mai auzim strigînd pe străzi: "Turnătorule! Porcule! Sifonule!". Toate cu semnul exclamării pentru că reprezintă trăiri unicat. Subiectul abia turnat se preocupă mai mult de conduita şi vocabularul folosit în relaţia cu turnătorul. Acum nu i se mai pare nimic anormal cînd ştie că a fost turnat. Propune singur teme din viaţa şi activitatea sa! Cine s-ar fi gîndit, în anii de tristă amintire, că turnătorul va ajunge să colaboreze armonios cu subiectul său? Sînt impresionat pînă la lacrimi de astfel de gesturi posibile doar în România, unde domină găinăria! Aud că, în anumite cazuri, turnătorul se consultă cu subiectul în privinţa informărilor sale, prezentîndu-i "lucrarea" în ciornă. Dragul de el! Cît de mult este interesat de calitatea şi rigoarea materialului său! Este păcat ca biografia subiectului să apară deformată şi eronată. Şi, în definitiv, de ce să facă aceeaşi treabă de două ori?! Sînt situaţii în care turnătorul de lîngă noi ne priveşte galeş. Nu credeţi că dumnealui e prea sentimental totuşi pentru epoca pe care o trăim? Între turnător şi subiectul său se întinde o punte pe care trece vesel dracul. Turnătorul de lîngă noi ne face viaţa mult mai alertă. Te uiţi în ochii lui şi încerci să afli ce te aşteaptă. Oare ce o să mai toarne despre mine? Adevărul este că nimeni nu reuşeşte să pătrundă în scăfîrlia sa. Habar nu aveţi cine sînteţi şi de ce sînteţi în stare! Turnătorul de lîngă noi are o imaginaţie bolnavă. Spune despre noi vrute şi nevrute. Cel puţin nu ne mai chinuie cu limba de lemn din vremurile de tristă amintire… Altfel te simţi cînd eşti turnat cu un limbaj elevat!