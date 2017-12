UN PAMFLET PE ZI

Prin lansarea pe piaţă a noului concept naţional de curcan-găină, SRI a revoluţionat prostia pe scară largă. Curcanul-găină pune în umbră personalitatea remarcabilă, în materie de prostie şi idioţenie, a celebrilor Păcală şi Tîndală. Printr-un simplu raport dedicat curcanului-găină, SRI promovează, într-o formulă nouă, conceptul de prostie relaxată. Dacă, pînă mai ieri, prostia la români era densă, dar încrîncenată şi cu dinţii în sus, evident, de atîta încleştare, acum, iată ea devine relaxată! E oarecum o surpriză, ţinînd cont şi de gafele de altădată, că relaxarea prostiei vine dinspre SRI! În cazul de faţă, prostia îşi trage seva din excesul de zel al celor care vor cu orice preţ să-i satisfacă, întocmai şi la timp, capriciile prezidentului Băsescu. Sigur, nu ne aşteptăm să fie chiar atît de relaxată, ţinînd cont de apucăturile şi vechile reflexe ale SRI! Prostia relaxată afectează, însă, grav imaginea curcanului, căruia i se atribuie statutul de… găină. Pînă nu demult, SRI excela la capitolul popa prostu'. S-au dus unii să-l înhaţe pe Gheară şi au luat o labă peste bot. Am avut atunci de-a face cu prostia tare, care nu ţine de tăria scaunului ca atare. Prostia relaxată ilustrează stadiul aprofundat în care se află, la această oră, SRI, iubirea de căpătîi a prezidentului, dornic să asculte poporul prin toţi porii săi. Prin promovarea raportului referitor la atentatele pe care le punea la cale curcanul-găină, SRI ne-a redat încrederea în serviciile de teapa sa. Nici un român, cît de vigilent ar fi fost el şi cît de mult l-ar fi mistuit dragostea de ţară, nu ar fi fost în stare să sesizeze acţiunile subterane ale curcanului-găină! Ce ne-am face noi fără SRI? Prostia relaxată reprezintă interpretarea nouă a noţiunii de siguranţa statului. E limpede că în România nu poate pătrunde nici o zburătoare din ţările vecine, indiferent de capacitatea sa de luptă de a imita la perfecţie mişcările curcanului-găină. Prostia relaxată a SRI ne-a apropiat cu foarte mulţi paşi de Europa, care a rămas crăcănată de capacitatea noastră creatoare în ceea ce priveşte eradicarea gripei aviare. La noi, la români, prostia tinde să se diversifice şi să se specializeze în diverse domenii de activitate, inclusiv pe ramura SRI. Ştiam noi sau, mă rog, bănuiam că în unii SRI-işti zace o doză mare de prostie, dar nu aveam habar că ea, în formă relaxată sau mai puţin relaxată, are capacitatea de a ne face cunoscuţi în lumea întreagă. De cînd cu curcanul-găină SRI-ist, am ajuns subiect de studiu în prostologie. De altfel, după cum istoria prostiei o atestă de la Bulă încoace, raportul SRI reprezintă un document de o inestimabilă valoare pentru studiul tîmpeniilor care au făcut din România o ţară a situaţiilor ridicole. Relaxarea prostiei, cînd, de fapt, ne aşteptăm la eradicarea ei pe cît posibil, vine într-un moment crucial pentru ţară-aderarea la UE. Ar trebui totuşi să vedem şi partea bună a lucrurilor. Prostia relaxată ne dezvăluie nivelul la care SRI a bătut pasul pe loc, în ciuda faptului că prezidentul i-a suflat în pînze consecvent. Spun unii că ar fi vorba despre un scenariu memorialistic despre viaţa şi activitatea curcanului-găină, care, surprinzător, are vizibile apucături de ţap ispăşitor. Ce iese din prostia relaxată atacă liberali. Sînt voci care spun că curcanul-găină ar exista în realitate şi că statutul său ar fi cel de armă de temut pentru răsturnarea guvernului, după modelul căruţei din Caracal, pe partea liberală. Prostia relaxată a SRI a dejucat planurile celor care se pregăteau să arunce curcanul-găină în capul premierului Călin, surprins fără echipament de protecţie. Misiunea curcanului-găină depăşeşte stadiul propagandistic. Arma de temut a prezidentului trebuia aruncată direct în capul premierului, care ar fi fost surprins de faptul că cineva de sus, de foarte… sus, i-ar fi strigat: "Căline, sîc că nu ai mărgele pediste ca mine!" Aud că autorul memorabilului raport despre atentatele ungaro-slovace puse la cale de curcanul-găină urmează să fie înaintat în grad cu onoruri la Cotroceni. În ce priveşte SRI, ca o recunoaştere pentru aportul adus la dezvoltarea prostiei relaxate, va primi puteri sporite!