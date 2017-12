UN PAMFLET PE ZI

În această perioadă, scenaristul de partid are viaţă grea! A fost chemat de la mare, din concediu, pentru a ţese noi intrigi. El nu are şansa politicianului, care, după cum am văzut, mai întîi se bronzează, după cum îl trădează scăfîrlia, şi abia după aceea iese la înaintare şi ţese scenarii. Dacă în alte privinţe nu o ducem prea bine, în materie de intrigi şi scenarii pe teme securiste ne descurcăm foarte bine. Sînt şi scenarişti care bat cîmpii, nu-i vorbă, dar sînt şi dintre cei care au capacitatea de a arunca la comandă cîte un politician în aer, că partidele sînt mai greu de pulverizat din prima! Scenariştii, intriganţii, şopîrlitorii de meserie au fost convocaţi într-o reuniune de urgenţă. Sînt acceptate şi subiectele la liberă alegere, dar, desigur, cu greutate sînt cele cu o tematică dată. Tot mai mulţi sînt politicienii care se laudă că au dosarul lui cutare, în timp ce CNSAS dă din umeri a mirare. Scenaristul este chemat să dea din el tot prinosul imaginaţiei de care este capabil în această perioadă de profunde prefaceri sociale. Şi nu s-ar putea spune că scenaristul nu se depăşeşte pe sine! Ficţiunea creată de el bate realitatea! Dosarul de la securitate bate viaţa! Scenaristul şi-a asigurat stocul necesar de persoane şi personaje importante. Pentru fiecare, dumnealui a rezervat o poveste. Dacă observaţi, nici măcar domnul Guşă, care ţine cîte un dosar în mănuşă, nu-i scoate pe amploiaţi pe bandă rulantă. Mai întîi, Lavinia Şandru a făcut o scurtă demonstraţie cu păpuşica Mona şi aţi văzut ce a ieşit din povestea aia… Acum, într-un moment crucial, Guşă se caută în mănuşă şi se meleşcăneşte la noi… Despre prezident, de necrezut la gura lui, numai de bine! Au fost convocaţi toţi scenariştii şi urechiştii în materie de dosare ca să iasă cît mai mult fum! De zgomote, v-aţi învăţat cu toţii, nu ducem lipsă, pentru că Puterea dispune de echipe alcătuite armonios şi formate pe structuri profesionale. Deşi domnia sa nu-şi găseşte propriul dosar, fenomen de neimaginat pentru o ţară democratică, să zic, ca a noastră, prezidentul a anunţat ferm: "Vom merge pînă la capăt!" E limpede că scenariştii şi specialiştii în biografii nu vor avea parte prea curînd de linişte şi confort moral. E mult de lucru. Unii din politichie trebuie să dispară! S-ar putea ca şi de unele partiduleţe urît bîzîitoare să se aleagă praful şi pulberea! Pînă cînd sînt scoase toate dosarele de securitate la lumină, scenaristul are greaua misiune de a pregăti opinia publică, de a o îmblînzi, după caz, sau înrăi. În situaţia dată, scenaristul de partid, adevărat formator de dosare, joacă rolul unui dresor pocnind din bici. Între timp, pentru că nu se găseşte şi pace, dosarul de la securitate al prezidentului a fost anunţat la "obiecte pierdute". Curios, nimeni nu oferă recompensă găsitorului! Curios, nimeni nu se dă de ceasul morţii să-l liniştească pe prezident şi să-i aducă… dosarul după care strigă cu atîta jale! Asistăm la o adevărată cruciadă a dosarelor, dar, culmea, cînd îl cere omul, nu se urneşte nimeni în ţara asta! Se plătesc, chiar foarte bine, bîrfele şi nu dă nimeni, da' nimeni, fraţilor!, doi lei pe dosarul prezidentului. Pe această temă, constat că scenariştii nu au pic de imaginaţie! Nu suflă o vorbă! Arată ţara ca un salon imens cu mii de dosare împrăştiate pe jos. E vraişte! Şi tot va fi! Cuiva îi place brambureala şi debandada. Dumnealui e de părere că România se conduce cel mai uşor în haos. Este evident că problema dosarelor putea fi tratată şi rezolvată pe un alt fundal şi în condiţii rezonabile. Cuiva îi place să acţioneze în numele haosului. Chiar dacă ia o decizie abuzivă sau greşită, dă vina pe haosul din ţară şi pe starea de spirit a naţiunii. Poţi să-l contrazici? Îndrăzneşti? Se ţes şi se descos dosare. Fiecare român la războiul lui, lucrînd meticulos. Şi cu războiul lui, pe care îl duce cu îndîrjire, anulînd priorităţile naţionale. "La răsboiu" - ediţie revizuită şi adăugită în prelungirile dosariadei 2006.